Zeichen gegen den Krieg: Friedensritt für Ukraine

Ihre Solidarität und ihr Mitgefühl mit den Ukrainern zeigten am 5. März die zehn „Friedens-Reiterinnen“ mit ihren Pferden, die von der Borderland-Ranch in Wielands nach Gmünd unterwegs waren. Der Ritt dauerte etwa eine Stunde und man konnte an den in den ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb geschmückten Pferden und Reiterinnen erkennen, was dieser Ritt bedeutete.

Zusätzlich hatte jede Reiterin eine weiße Schärpe mit aufgemalter Friedenstaube und dem Friedenszeichen, das auch auf das Fell der Pferde aufgemalt war, um. Kurz vor 12 Uhr kamen sie beim Gmünder Stadtplatz an, wo sie von Bürgermeisterin Helga Rosenmayer schon erwartet wurden. Es war auch eine Gruppe Ukrainer mit gelb-blauen Wimpeln gekommen.

Da im Bereich von Wielands nach Gmünd keine Reitwege vorhanden sind, mussten vorwiegend die Straßen benutzt werden. Einige Autofahrer mokierten sich darüber, wenn ein Pferd Mist hinterlassen hat, obwohl – wie die Reiterinnen erklärten – einige Helfer hinterher waren, um den Pferdemist gleich einzusammeln. Nach einer kurzen Labung ging es zurück nach Wielands, wo die Pferde gestriegelt und gebürstet wurden.

