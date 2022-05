Nach Aufregung um NÖN-Bericht: Keine Beanstandung bei Borderlandranch

Werbung

Mehrere – allesamt anonyme – Reaktionen erreichten die Gmünder NÖN Mitte April infolge eines Berichtes über die Stallgemeinschaft in der „Borderlandranch“ in Wielands (Gemeinde Großdietmanns). Beklagt wurden primär angebliche Missstände in der Tierhaltung, auch von Gewalt gegen eingestellte Pferde war die Rede. Nachdem der Pfleger und auch Einsteller durch die NÖN zur Causa befragt worden waren, ging eine Pferdebesitzerin in die Offensive.

Weil bei der Bezirkshauptmannschaft zu dem Zeitpunkt keine Anzeige vorlag, schaltete die Partnerin in der Stallgemeinschaft von sich aus die Behörde ein – um eine Prüfung durch die Veterinärabteilung zu veranlassen, ein amtstierärztliches Gutachten zu erwirken und künftig gegen Anschuldigungen vorgehen zu können.

Die Gmünder Amtstierärztin hat das Gestüt mittlerweile überprüft, wie sie der NÖN bestätigt: Misshandlungen oder sonstige Missstände in der Tierhaltung seien dabei nicht feststellbar gewesen, betont sie. Aus dem Verhalten eingestellter Pferde sei auch kein Hinweis auf allfällige frühere Tierquälerei ableitbar gewesen. Lediglich einige geringfügige bauliche Mängel an den in die Jahre gekommenen Gebäuden habe sie beanstanden müssen und den Verantwortlichen zur Kenntnis gebracht. Deren Behebung sei ihr zugesichert worden. Weitere Anschuldigungen könnten als Verleumdung gemäß Paragraf 297 des Strafgesetzbuches zur Anzeige gebracht werden.

Eineinhalb Dutzend Pferde verschiedener Rassen sind derzeit in der Ranch eingestellt.

