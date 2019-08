Der 13. August 2019 wird dem Ehepaar Alfred und Melany Böck aus der Heidenreichsteiner Katastralgemeinde Wielandsberg in Erinnerung bleiben. Nur dem beherzten Einschreiten von engagierten Einsatzkräften ist es zu verdanken, dass es nicht der Sterbetag des Gatten war.

Den ganzen Tag über hatte Alfred Böck ein ungutes Gefühl beschlichen, das sich schließlich in starke Übelkeit und Schmerzen verwandelte. Böck, der 2008 schon einen Herzinfarkt erlitten hatte, tippte sofort auf neuerliche Herzbeschwerden. Gattin Melany tat alles Menschenmögliche, um die Rettungskette in Gang zu bringen. Gemeinsam mit ihrer Nachbarin Annemarie Kahl und deren Tochter Claudia, die sofort alles stehen und liegen ließen, den rasch eintreffenden Gmünder Rettungskräften und dem Notarzt konnte der 50-jährige Pensionist erfolgreich reanimiert werden.

Wahrscheinlichkeit dieses Vorfalls bei 1:1.000.000

Mittels Hubschrauber ging es in die Klinik nach St. Pölten. Dort stellten die Ärzte fest, dass der vor elf Jahren gesetzte Stent (Implantat) nahezu geplatzt war und die Blutzirkulation zum Herzen verhinderte. Das Gebrechen wurde sofort behoben, der Patient überstand den Eingriff ohne Komplikationen. „Laut Experten steht die Wahrscheinlichkeit dieses Vorfalls im Verhältnis 1:1.000.000 und war in Österreich das erste Gebrechen dieser Art“, weiß der Waldviertler den „tollen Einsatz aller Rettungskräfte, denen ich mein Leben verdanke“, zu schätzen.

Und Gattin Melany betont immer wieder, wie ihr alle Helfer samt den Nachbarn in dieser schweren Stunde beigestanden sind. „Auch unser Hausarzt Clemens Binder ist immer für uns da, mein Mann daher in guten Händen.“ Nun wartet Böck auf den Bescheid für seine Reha in Groß Gerungs und kann auch wieder lachen: „Unkraut vergeht nicht – daher genieße jeden Tag, der dir geschenkt wird!“