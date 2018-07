Der erste Schafmilchkakao in Österreich kommt aus dem seit über 230 Jahren bestehenden Hof der Familie Österreicher in der Katastralgemeinde Wielings. Für diese ganz neue Kreation der überzeugten Biobauern Anton, Margareta und Sohn Florian Österreicher gab es auch gleich beim renommierten Käsewettbewerb „Kasermandl“ die Gold me daille.

Schon vergangenes Jahr, als bisher erster Bewerber aus dem Bezirk Gmünd, räumten die Wielingser in der Kategorie ,,Sauermilchprodukte- Schaf-, Ziegen- und Mischmilch“ mit ihrem Schafmilchjoghurt und der Schafmilch das Kasermandl in Gold - und das mit 100 von 100 Punkten ab (die NÖN berichtete).

441 Käse- und Milchprodukte wurden im Zuge der diesjährigen „Kasermandl in Gold“- Prämierung in Wieselburg verkostet und danach von mehr als 35 anerkannten Experten aus beinahe allen österreichischen Bundesländern bewertet. Dieses Jahr war somit ein absoluter Probenrekord beim 90-Jahr-Jubiläum der „Wieselburger Messe“. Bei der 22. Auflage des Qualitätswettbewerbes wurden Teilnehmer aus acht österreichischen Bundesländern begrüßt - darunter auch Familie Österreicher aus Wielings.

Mit dem in Österreich einzigartigen Schafmilchkakao errangen Anton, Margareta und Sohn Florian Österreicher bei der heurigen „Wieselburger Messe“ das „Kasermandl in Gold“ – und das gleich mit 100 von 100 möglichen Punkten. | Christine Deutsch

In der Kategorie Milch/ Milchmischerzeugnisse erlangte die „Schafmilch mit fairem Kakao“ von Familie Österreicher den ersten Preis, wieder mit 100 von 100 möglichen Punkten. Somit ging das Kasermandl in Gold 2018 nach Wielings. Mit dieser besonderen Auszeichnung wurden die Bemühungen der Bio-Pioniere Österreicher wieder belohnt.

Die beiden Männer der Familie verkosteten dafür verschiedene Mischungen und Rezepturen. „Nach ein paar Versuchen waren die Gaumen meiner Männer sehr zufrieden“, schmunzelt Margareta Österreicher. Der Schafmilchkakao ist eine Österreich-Novität, denn bislang gab es nur Kakao mit Ziegenmilch.

Dass der Erfolg nicht von ungefähr kommt, wissen Anton, Margareta und Florian Österreicher: „Geht’s den Tieren gut, dann geht’s uns auch gut, deshalb wollen wir nur das Allerbeste für sie.“ Bei bester Haltung und jeder Menge Platz und Auslauf leben neben den Schafen, die gemolken werden - ihre „besten Mitarbeiterinnen“ wie Margareta Österrreicher sie liebevoll nennt- , auch noch hoch gefährdete Braune Bergschafe. „Auf den Ursprung besinnen, nachhaltig, biologisch, ökonomisch wirtschaften und leben“ – das steht für die Familie im Mittelpunkt. Deshalb werden die Bergschafe, die auch zur Fleischproduktion dienen, von der Familie Österreicher selbst schonend und vor allem stressfrei zum nächst gelegenen Bio-Schlachthof gebracht. Ihre neue Schafmilch mit fairem Kakao wird in 0,25 Liter Gläsern befüllt und ist deshalb auch nachhaltig.

„Mit unserer Liebe zu den Tieren und dem richtigen Futter ist unser neues Produkt entstanden. Herzlich bedanken wollen wir uns aber natürlich bei unseren Kunden - denn ohne diese würde es kein Produkt und keine Motivation für uns geben“, so die Familie.