Am 27. Februar erscheint der neue Roman von Thomas Sautner, der den Leser zu „Großmutters Haus“ ins Waldviertel führt. Im bereits siebenten Roman des 1970 in Gmünd geborenen Autors taucht die titelgebende Oma unerwartet im Leben der Ich-Erzählerin Malina auf, als sie ein Päckchen Geld schickt — genau zur richtigen Zeit, denn Malina ist unzufrieden. Als sie von der Großstadt zur Großmutter ins Waldviertel fährt, begibt sie sich in eine entschleunigte Welt — eine Gelegenheit für Malina, mit Oma darüber zu sinnieren, wie ein gutes Leben denn aussehen könnte.

Zur Verlangsamung der Welt der Protagonistin trägt auch bei, dass Großmutter ganz gerne Marihuana und andere Kräuter aus dem eigenen Anbau raucht. Das Cover des Buches zieren Hanfblätter. Doch auf den derzeit auch in Österreich anrollenden CBD-/Medical-Marihuana-Zug will Saunter damit nicht aufspringen, weder aus politischer, noch aus medizinischer Sicht: „Meine Droge ist die Literatur, sie hat auch nur positive Nebenwirkungen. Und ich halte die Welt für spannend genug“, sagt Thomas Sautner im Gespräch mit der NÖN im Wiener Café Prückl, das er immer wieder gern als Ort zum Schreiben verwendet. Das Cover findet er dennoch gelungen: „Es ist ein Eye-Catcher und gibt Spannung, der Titel ist ja relativ konservativ.“

„Meine Droge ist die Literatur, sie hat auch nur positive Nebenwirkungen.“ Thomas Sautner

Die ganz und gar nicht konservative oder hinterwäldlerische Oma, die sich mit Zeitungen aus aller Welt am Laufenden hält, ihren Kräutergarten genießt und interessante Personen aus der Umgebung scheinbar magisch anzieht, offenbart Malina eine neue Welt – und in die begibt man sich auch als Leser gerne. Eine Welt, in der zwar schräge Charaktere Platz haben, die sonst aber durchwegs positive Züge trägt – wirkliche Abgründe findet man da genauso wenig wie psychologisierende Charakterstudien.

Sautner vermeidet Erwartbares aber tunlichst und überrascht den Leser, der auf der durchwegs klaren Sprache, den schönen Bildern und den poetischen Naturbeschreibungen weiter dahinsurfen will: „Mir geht es um Tiefe, nicht um Breite“, so der Schriftsteller. Personen tauchen wie Allegorien im Werk Sautners auf und stehen symbolisch für Tugenden, verweisen auf Märchen oder auf Figuren in früheren Werken.

"Es ist der Versuch einer Horizonterweiterung"

Eine Agenda will Sautner damit allerdings nicht verfolgen: „Literatur schafft einen Freiraum für den Leser, der daraus etwas schöpfen kann – oder auch nicht. Aber es muss diesen Freiraum geben, der zur Selbständigkeit anregt.“

Dass Sautner diesmal aus der Perspektive einer weiblichen Protagonistin schreibt, fordere auch ihn als Schriftsteller heraus: „Es ist der Versuch einer Horizonterweiterung auch beim Schreiben.“

Diese Möglichkeit will Sautner nun auch anderen Menschen vermitteln – und gibt Schreibseminare, sowohl in Wien als auch im Waldviertel: „Ich wünsche mir, dass sich die Leute mit Literatur beschäftigen. Lesen und Schreiben ist wie ein Mittel zur Selbst- und Welt erkenntnis.“ Nächstes Seminar ist „Wandern und Schreiben“ am 4. und 5. Mai, das praktisch aus Tageswanderungen und Naturbeobachtungen mit Schreibpausen besteht und für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet ist. Treffpunkt ist in Reinberg-Heidenreichstein, mehr Infos finden sich auf der Homepage des Autors.