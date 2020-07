NÖN: Covid-19 stellte über viele Jahre gewachsene Strukturen fast über Nacht auf den Kopf, mischte viele Karten neu. Wie hat sich der Bedarf am Arbeitsmarkt auch hinsichtlich Ausbildung geändert, und wie geht das WIFI damit um?

Leopold Streicher: Für uns kam der Zeitpunkt denkbar ungünstig: Die Planungen für das im Juli beginnende Kursjahr laufen zwischen Dezember und Februar – die erstmals unter meiner Verantwortung erfolgten Planungen waren gerade abgeschlossen, als Corona kam. Natürlich kamen rasch Anfragen für Kurse zum Beispiel zum Abhalten von Online-Sitzungen oder zum Umgang der Mitarbeiter mit Home-Office. Da tauchten ja plötzlich etwa Fragen auf, wie man den Tagesablauf zuhause mit Konferenzen, Beruf und Familie neu gestalten kann, das barg teils große psychische Herausforderungen. Wir haben speziell auf Unternehmen zugeschnittene Online-Lernstrecken konzipiert. Insgesamt ist die Entwicklung noch schwer abzuschätzen: Manche Betriebe wurden vorsichtiger, haben die Belegschaft noch gar nicht im vollen Umfang zurück, warten ab, wohin die Reise geht. Andere haben gerade wegen Corona so viel Arbeit, dass sie ihre Mitarbeiter nicht für Ausbildungen entbehren können…

Wie ist das WIFI als Ausbildungsschiene der Wirtschaftskammer selbst mit den coronabedingten Änderungen umgegangen?

Streicher: Der 13. März hat sehr viel geändert, der Präsenzkursbetrieb musste von einem auf den anderen Tag eingestellt werden. Was uns damals vor allem beschäftigte: Wie lange dauert diese Phase? Wie können wir Leute unter den neuen Bedingungen möglichst ohne Unterbrechung weiterbilden? Über die WIFI-Lernplattform starteten wir rasch mit der Trainerausbildung in Richtung Videokonferenzen und fokussierten uns auf „Distance Learning“. Bis Mai waren landesweit über 500 Kurse mit rund 5.000 Teilnehmern auf online umgestellt, 97 Prozent der Kunden nahmen diese Trainings in Anspruch. Mehr als zwei Drittel gaben an, dass ihre Erwartungen erfüllt wurden.

Corona wertete die Rolle des Internet vielfach auf. Welche Herausforderungen brachte das mit sich, und welche Rolle spielt das Internet im neuen WIFI-Kursjahr?

Streicher: Der allmählich flächendeckende Breitband-Bau erweist sich als großes Plus. Oft sind die technischen Gegebenheiten noch fordernd, etwa wenn mehrere Teile einer Familie zugleich im Netz sind, oder wenn für Eltern und Kinder nur ein PC existiert. Wir haben versucht, darauf Rücksicht zu nehmen und Kurszeiten zu ändern. Ein klarer Trend zielt auf Inhalte zum effizienten Umgang mit vorhandenen Techniken ab. Die Zukunft heißt wohl „Blended Learning“ – die Verbindung der Vorzüge aus Präsenz-Unterricht und „Distance Learning“, das lange Wege erspart, zeitlich flexibler macht. Das Thema spielte vor Corona eine untergeordnete Rolle, jetzt ist es aktuell, und wir haben dazu ein umfangreiches Programm ins Leben gerufen. Unternehmer sehen darin zum Beispiel den besseren Zeit- und Kostenfaktor oder die Risikominimierung hinsichtlich Ansteckungen. Ganz ohne Präsenz wird es aber nicht gehen.

Warum?

Streicher: Weil das Miteinander-Kommunizieren auch zwischen den Kursteilnehmern ganz wesentlich ist. Natürlich kann man die Trainer in Videokonferenzen etwas fragen. Sie waren in der Corona-Intensivphase oft auch am Abend oder am Wochenende per Telefon oder WhatsApp für Teilnehmer da, um niemanden alleine zu lassen, zumal die individuelle Beratung ja wichtiger wird. Aber es geht auch um die gegenseitige Unterstützung der Teilnehmer, um die gegenseitige Motivation, das unverbindliche und vertiefende Gespräch zu einer Fragestellung in der Pause… Dazu kommt, dass ein praktischer Unterricht in Werkstätten oder Labors nicht digitalisiert werden kann.

Was waren Ihre Ziele, als Sie 2019 die Regionalleitung von Erwin Schierhuber übernommen haben?

Streicher: Ich wollte Bestehendes fortführen und zugleich zwei große Veränderungen einleiten. Ein Hauptziel war es, von der Zweigstelle Gmünd aus näher zum Unternehmen und Kunden zu kommen – also vermehrt Angebote auch in den Bezirksstellen Horn, Waidhofen und Zwettl zu schaffen. Gut ein Fünftel der Kurse wird nun außerhalb Gmünds veranstaltet.

Und zweitens?

Streicher: Zweitens wollte ich einige Programme ergänzen, unter anderem die Ausbildung zum Kinderbetreuer, Lehrgänge für Diplomiertes Kinder- und Jugend-Mentaltraining, für das Verstehen der „Generation Y und Z“, Marketing und Social Media, Führungskräfte-Ausbildung etwa für im Familienbetrieb mitarbeitende Partner oder Geschäftsführer-Assistenten, oder zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz – wir haben und verwenden sie ja schon zum Beispiel in Form des Handys oder einer Navi-Umleitung, nur ist es uns oft gar nicht bewusst. Neu im Waldviertel sind auch Massagekurse im Haus. Sie sind nicht nur für Masseure interessant, sondern unter anderem auch für Hebammen. Im neuen Kursjahr werden mehr als 200 Programme angeboten – ein Plus um etwa ein Zehntel.

Was hat es mit dem Kinder- und Jugend-Mentaltraining auf sich?

Streicher: Dieses neue Programm ist einzigartig in Niederösterreich, es richtet sich an Jugendeinrichtungen, Sozialpädagogen, Jugendcoaches… aber auch Tagesmütter oder Schulen. In der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen bildet Mentaltraining eine wichtige Rolle. Entwicklungspsychologie, Wahrnehmungstraining, Konzentrations- und Entspannungsübungen bis hin zu Grundlagen der einfühlsamen Kommunikation sind nur Teile der Ausbildung.

Apropos Jugend: In Gmünd gibt es seit 2019 das aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds, von Land NÖ und AMS NÖ gemeinsam finanzierte Jugendbildungszentrum. Wie fällt die Zwischenbilanz aus?

Streicher: Ich finde, dass es seine Aufgaben der (Re-)Integration in den Arbeitsmarkt, Qualifizierung und teils gemeinsam mit Schulen in Angriff genommenen Nachholens von Pflichtschul-Abschlüssen gut erfüllt. Wir hatten bereits 350 Jugendliche unter 25 aus allen Teilen des Waldviertels, die Schwierigkeiten beim Start ins Berufsleben hatten. Immerhin 125 davon kamen direkt von uns in ein Beschäftigungs-Verhältnis, etwa 30 absolvierten Qualifizierungen/ Ausbildungen. Teils mussten aus verschiedenen Gründen Abbrüche hingenommen werden.

Wie nehmen Sie den Umgang von Menschen mit beruflichen Folgen der Corona-Pandemie wahr?

Streicher: Corona war teils der Anlass zur beruflichen Neuorientierung. Lehrabschlüsse werden nachgeholt oder ergänzende zweite Lehren in Angriff genommen – wegen Jobverlustes oder, weil man ohnehin karrieretechnisch oder finanziell angestanden ist. Wir organisieren Info-Veranstaltungen über alle Lehrberufe hinweg, erarbeiten Vorschläge, wie eine berufsbegleitende Lehre in kurzer Zeit und maximal gefördert absolviert werden kann. Ein wichtiges neues, kostenloses Angebot ist die WIFI-Weiterbildungsberatung, in der Wünsche, Chancen und Ausbildungsmöglichkeiten bis hin zur Berufs-Neuorientierung analysiert werden. Wir hatten zum Beispiel zuletzt die Anfrage einer Textiltechnikerin, die in einen Bürojob wechseln möchte: Das ist ein weites Feld mit vielen Optionen, Ausbildungs- und Karrierewegen.

Was sehen Sie als Kernaufgabe des WIFI?

Streicher: Unsere Aufgabe ist die Unterstützung der Unternehmen in der Fachkräfte-Entwicklung bis hin zum Meister, der ja seit wenigen Tagen endlich dem Bachelor gleichgestellt ist. Wir legen bei der Trainersuche großen Wert auf eine umfangreiche Ausbildung und Praxis, gehen aktiv auf Leute aus den Betrieben zu, die sich zum Beispiel dort bereits für Ausbildung engagieren: Wir wollen die Wirtschaft wirklich dort unterstützen, wo sie‘s braucht.