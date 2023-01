Winterregenbogen in Weitra und Litschau

Der Regenbogen über Weitra Foto: privat

Ein Regenbogen erstreckte sich über Weitra bis hin zum Wachtberg, obwohl es gar nicht geregnet hat. „Ein Regenbogen wird auch als Himmelsleiter bezeichnet und das ist gerade in Zeiten wie diesen hoffnungsgebend“, meint Spacek.

Einen seltenen „Winterregenbogen“ konnte an diesem Morgen auch Martin Gutmann in Litschau fotografieren. „Etliche Leute, die schon früh unterwegs waren, sah man am und um den Stadtplatz zum Himmel aufschauend. Alle haben den Regenbogen beobachtet“, meinte der Litschauer.

