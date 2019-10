Wipfel schnellte zurück: Verletzter bei Forstunfall .

Forstunfall bei Schlägerungsarbeiten in der Riede "Heuschoberberg" in Bad Großpertholz: Ein 45-Jähriger wurde am Nachmittag des 14. Oktober von einem zurückschnellenden Baumwipfel am Oberschenkel getroffen und musste ins Spital gebracht werden.