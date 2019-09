„Das ist der absolute Wahnsinn - und das in Kärnten. Danke an alle die gevotet haben. Wir sind sprachlos“, meinten Georg und Peter Lebinger nach der Veröffentlichung des Voting-Ergebnisses am Abend des 25. September in der Radiosendung.

Jetzt startet die dritte Wertungswoche und da sind wiederum die Fans der jungen Waldensteiner gefordert.

Auf kaernten.orf.at/studio/stories/musiparade/ ist das Voten wieder möglich.