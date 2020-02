Die Lokalpolitik geht auf die Barrikaden: Die Post AG plant die nächste Schließungswelle. Im Bezirk Gmünd soll es nach Schließungen der Standorte Schrems und Weitra bald nur noch Postämter in der Bezirkshauptstadt und in Heidenreichstein geben.

Bei Regulierungsbehörde angemeldet. Für die Post bestätigt Sprecher Michael Homola der NÖN die von Landtags-Abgeordneter Margit Göll (ÖVP) aufgezeigten Pläne: Die Filialen in den Städten Weitra und Schrems seien am 31. Jänner bei der Regulierungsbehörde zur Schließung „eingemeldet“ worden. „Die Post macht insgesamt große Gewinne, während die Briefträger seit Jahren miese Arbeitsbedingungen haben und jetzt wieder Postmitarbeiter um ihre Arbeitsplätze bangen müssen“, entrüstet sich Göll.

Homola hält dagegen, dass nur Filialen zur Schließung „eingemeldet“ werden können, die „mindestens drei Jahre in Folge wirtschaftlich negativ waren (also nicht kostendeckend zu führen sind) und deren Ausblick ebenso negativ ist“. In Schrems, Weitra und Eggenburg sei das der Fall. Grund sei primär die negative Entwicklung im Briefgeschäft, das jährlich bis zu fünf Prozent zurückgehe.

Bürgermeister protestieren. Die Pläne seien eine „Frechheit“, empört sich der Schremser SP-Stadtchef Karl Harrer, dem erst für 4. Februar Hintergründe versprochen worden seien, über eine „brutale Vorgangsweise“: „Alles nehmen sie uns weg, der ländliche Raum wird ein Stück mehr ausgedünnt. Sollen wir künftig wegen jedes RSb-Briefes nach Gmünd fahren, oder wie?“

Schrems brauche als einwohnerstärkste Gemeinde des Bezirkes mit Großindustrie, vielen Klein- und Großunternehmen dringend einen Post-Standort, auch dafür karre die Stadtgemeinde wöchentlich Menschen aus allen Ortsteilen mit einem eigenen Bus in die Stadt. Harrer zu der angeblich mangelnden Kostendeckung: „Die ist hausgemacht!“ Auf eine Schließung sei „aus reinem Profitdenken“ offenbar „zielgerichtet hingearbeitet worden“. Kunden müssten, weil nur noch ein Mitarbeiter beschäftigt sei, teils bis außerhalb der Filiale im City-Center anstehen.

Der designierte Weitraer Bürgermeister Patrick Layr (ÖVP) verweist genauso auf ein erst bevorstehendes Gespräch, aktuell habe er noch keine offizielle Information zu den „absolut unerfreulichen Gerüchten“. Layr sieht die Filiale am Rathausplatz als „wichtige Infrastruktur und Dienstleisterin für unsere Bevölkerung“ und wichtigen Faktor zur Altstadt-Belebung: „Bedenklich ist, dass die Post als wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen scheinbar die ländlichen Standorte jahrelang aushungert und dann trotz guter Frequenz schließt.“ Er will das Gespräch abwarten und dann die weitere Strategie festlegen.

„Geht um Beschäftigte und Bürger.“ Ihr Protest stehe nicht mit der leitenden Position ihres Gatten Herbert am Postamt Weitra in Zusammenhang, betont Göll: „Er steht sowieso kurz vor der Pension.“ Ihr gehe es – genauso wie Patrick Layr – um die jüngeren Postmitarbeiter und um Frauen, die in Teilzeit arbeiten – und natürlich um Bürger. Göll: „Es gibt Postpartner, aber deren Angebote sind mit einem Postamt nicht vergleichbar.“

Wie geht es weiter? Abgeordnete Göll will auch im Landtagsklub gegen die Pläne kämpfen. Die Regulierungsbehörde könne die Einmeldung binnen dreier Monate prüfen, klärt Michael Homola auf. Nach dem Okay von oben könne die Postfiliale in einen Postpartner umgewandelt werden. Man wolle die bestmögliche Lösung für die Bürger finden, einen professionellen und reibungslosen Übergang zur Postpartner ermöglichen, sagt Homola. Für Postkunden ändere sich nicht viel, ein Postpartner biete das gesamte Angebot an postalischen Dienstleistungen.

Göll: Die Gemeinden zahlen drauf! „Um dieses Angebot bieten zu können, müssen die Gemeinden oftmals tief in die Tasche greifen. Das haben Bürgermeister bestätigt, in deren Gemeinden es schon Postpartner gibt“, kontert Göll: „Die Post zahlt schlecht. Will man den Bürgern weiterhin ein umfangreiches Angebot zur Verfügung stellen, muss das die Gemeinde finanzieren.“ Außerdem fehle es der Post an Transparenz und Kommunikation. „Die Mitarbeiter und auch betroffene Gemeinden werden vor vollendete Tatsachen gestellt.“ Der Umgang mit Menschen habe sich schleichend verschlechtert. War der Beruf des Briefträgers früher geschätzt, so gebe es heute schlechte Arbeitsbedingungen und Überwachung, „da gehört ein Sozialplan ausgearbeitet.“