Wirbel in Schrems UWR: ÖVP wirft Stadtchef Untätigkeit vor, der bezieht Stellung

Lesezeit: 4 Min Markus Lohninger

Immerhin mehr als 200 Gäste strömten am Eröffnungs-Wochenende trotz Schlechtwetters ins Unterwasserreich Schrems. Mögliche Malversationen trüben die Euphorie. Foto: Unterwasserreich

D icke Wolken hangen nicht nur wegen der Witterung über dem Saisonstart des Unterwasserreichs in Schrems am 1. April: Das beliebte Top-Ausflugsziel am Tor zum Naturpark Hochmoor steckt nach Ansicht der ÖVP zum zweiten Mal in einem Finanz-Skandal. Verschwanden einst auf nie geklärte Art 56.000 Euro in bar, so ist der Schaden aktuell noch nicht bezifferbar.