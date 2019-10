Unterstützung bekommt Doris Schreiber von Thomas Eigenschink, Klaus Ramharter und Wolfgang Stark als Stellvertreter. Als Organisations- und Finanzreferent wurde Andreas Krenn bestätigt, Finanzprüfer sind weiterhin Tobias Spazierer und Michael Weinstabl.

Obfrau Doris Schreiber ist bereits seit einem Jahrzehnt als Vorsitzende von „Frau in der Wirtschaft“ im Bezirk und in der Fachgruppe Gastronomie tätig. Sie betreibt die Weinschenke Schreiber in Kurzschwarza. Die Wirtin „mit Leib und Seele“ sieht ihre Aufgabe auch im Wirtschaftsbund, wo sie das Gespräch mit den Unternehmern sucht.

„Ich wünsche Doris Schreiber und dem gesamten Wirtschaftsbund-Team alles Gute für die neue Aufgabe“, gratulierte Wirtschaftsbund-Landesgruppen-Obmann Wolfgang Ecker zur Wahl. Er dankte Peter Weißenböck für seinen Einsatz als Wirtschaftsbund-Bezirksgruppen-obmann in den letzten Jahren und auch dafür, dass er weiterhin als Bezirksstellen-Obmann der Wirtschaftskammer zur Verfügung stehen wird.

„Ich bin überzeugt, dass das neue Wirtschaftsbund-Team den erfolgreichen Kurs im Bezirk Gmünd fortführen wird“, meinte Wirtschaftsbund-Direktor Harald Servus.