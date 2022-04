Reinprechtsfeld: WAV plant 14 Reihenhäuser

Die Waldviertler Siedlungsgenossenschaft WAV baut in der Braustadt Weitra schon über Jahrzehnte Wohnungen und Reihenhäuser. Nach der erfolgreichen Fertigstellung der Wohnhausanlage unterhalb des Schlosses stehen nun wieder Reihenhäuser auf der Tagesordnung.

Im neuen Siedlungsgebiet „Reinprechtsfeld“ (Richtung Wultschau) werden neben zahlreichen privaten Wohnhäusern in den nächsten Monaten auch 14 Reihenhäuser der WAV errichtet. Die Pläne dazu stammen von Architekt Reinhard Litschauer aus Karlstein. Die Doppelhäuser werden in Hybridbauweise hergestellt (Holzbauweise) und fügen sich in das neue Siedlungsgebiet hervorragend ein.

„Dank der guten Vorbereitungsarbeit der Gemeinde Weitra als Grundeigentümer konnte in relativ kurzer Zeit das Projekt entwickelt werden“, heißt es von der WAV. Die 110 Quadratmeter großen Häuser werden in der Rechtsform „Miete mit Kaufoption“ angeboten und werden ab dem Frühjahr 2024 bezugsfähig sein.

