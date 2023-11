Rechtsanwalt Pascher setzt jetzt auch auf Immobilien

Heinrichs gefiel schon in den 1970er Jahren vier Wiener Familien so gut, dass sie nicht nur ihre Urlaube hier verbrachten, sich auch ins Dorfleben gut integrierten. Letztendlich errichteten diese vier Familien - ein Tischlermeister, ein Maurer, ein Fliesenleger und ein Bankdirektor - ein Mehrfamilienhaus mit idealem Grundriss und in vorausschauender Bauweise auf dem herrlich gelegenen Südhang am Ortsrand von Heinrichs, der seither „Wienerberg“ genannt wird.

Die Nachkommen der mittlerweile verstorbenen Hausbesitzer haben sich seit Jahren um eine Verwertung des Objekts bemüht. Leider erfolglos, da das Haus für eine Familie zu groß und die dörfliche Struktur auf den ersten Anschein nicht für den Wohnbau ideal gewirkt hat.

Nun konnte aber mit dem aus Heinrichs stammenden Rechtsanwalt Andreas Pascher ein Investor gefunden werden. Pascher ist in seiner Wiener Kanzleigemeinschaft mit vier Anwälten und einer Beratungsstelle in Weitra auf Baurecht, technische Unternehmen, Immobilien und Mietrecht spezialisiert. So kam auch das Engagement für selbst erstellte oder sanierte Mietprojekte. „Durch das Know-how aus zahlreichen bautechnischen Prozessen und als gelernter Elektriker kann ich auch am Bau mitreden“, lacht Pascher.

Somit passte der Wienerberg auch ideal für die Familie Pascher. Die Gemeinde Unserfrau-Altweitra begrüßt ebenfalls die weitere Nutzung dieser Liegenschaft. „Die Raumordnung befürwortet die Schließung der entstandenen Lücke zwischen Dorf und dem neuen Siedlungsgebiet, in dem sich auch die Vereinshalle befindet, da die Infrastruktur bereits besteht“, sagt Pascher, der von der Lage des Gebäudes und der Aussicht total begeistert ist. „Erholungs- und Sportmöglichkeiten haben wir natürlich auch ausreichend.“

Vorausschauende Bauweise

Andreas Pascher setzt auf Nachhaltigkeit und dazu passt auch die vorausschauende Bauweise der vier ehemaligen Hausbauer, im Hinblick auf Trittschalldämmung, Gebäudeausrichtung und Wohnungsaufteilung. „Somit war der Aufwand überschaubar, um die Mietwohnungen, die bis zu 75 Quadratmeter groß sind, zu errichten. Auch die Heizung haben wir ökologisch auf Pellets umgestellt“, heißt es von der Familie Pascher, die mit Heinrichs nach wie vor sehr verbunden ist. „Für uns sind leistbare Mieten gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig.“

Die ersten Wohnungen sind jetzt fertig, der Erstbezug erfolgt Anfang November. Und nach Fertigstellung der anderen Wohnungen gibt es dann auch ein „Zinshaus in Heinrichs“.