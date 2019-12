Als er nach Gmünd kam, habe er zum ersten Mal in seinem Leben Heimweh verspürt, erzählt er: „Obwohl ich während des Studiums ein Auslandsjahr in Jerusalem verbracht hatte.“ Trotz anfänglicher Startschwierigkeiten habe ihm das Arbeiten in Gmünd viel Freude bereitet. „Die Leitung des Bischöflichen Seminars in Zwettl war dann eine ganz andere Aufgabe“, erinnert er sich. Danach wechselte er nach Hoheneich – die erste Pfarre, die er als Pfarrer leiten durfte.

Schnell entstanden dort Freundschaften: „Ich habe mich sehr wohlgefühlt. Die Zusammenarbeit in der Pfarrgemeinde hat gut funktioniert.“ Er hat noch einige Freunde im Waldviertel, kommt öfter her – auch, wenn er inzwischen Pfarrer in Mank ist. „Ich habe das Waldviertel sehr lieb gewonnen und schätze die geradlinige Art der Menschen.“ -ah-