Kampf um Haltestelle machte sich bezahlt

Beim Besuch einer Abordnung um Landesrat Ludwig Schleritzko und Landtags-Abgeordnete Margit Göll (beide ÖVP) beim neugestalteten Busbahnhof in Heidenreichstein tat sich neben Zustimmung auch einige Kritik auf: Seien die Neugestaltungen von Busbahnhof und einzelnen Haltestellen im Gemeindegebiet aufgrund geänderter Anforderungen notwendig geworden, so sei eine wichtige Sanierung der Haltestelle in der Katastralgemeinde Wolfsegg ausgeblieben, beteuerte ÖVP-Vizebürgermeisterin Margit Weikartschläger.

„In einem Alleingang durch Bürgermeister Kirchmaier und Gemeinderat Erich Müllner wurde diese Bushaltestelle, welche aktuell von zwölf Schulbesuchern regelmäßig genutzt wird, geschlossen“, bemängelte Weikartschläger. Das Wort „Alleingang“ lassen die angesprochenen SPÖ-Mandatare nicht gelten. Es habe immerhin einen Beschluss des Stadtrates dazu gegeben, betont SPÖ-Gemeinderat Erich Müllner. Er beruft sich zudem auf eine Vorschreibung der Landesregierung, und: „Es handelte sich hier um keine Schließung, sondern eine Stilllegung der Haltestelle an der Landesstraße. Dazu bedarf es erst eines Grundankaufs für eine den Vorgaben entsprechend Verbreiterung.“

Neustart an anderer Straßenseite am 11. Dezember

Auch Bürgermeister Gerhard Kirchmaier betonte, dass kurzfristig entschieden habe werden müssen, die Haltestelle wegen der fehlenden Sicherheit nicht mehr anzufahren. „Uns wurde gesagt, dass hier nur drei bis vier Personen regelmäßig aus- und einsteigen – und die Kosten für den Umbau doch ziemlich groß sein werden, abgesehen davon, dass sich 800 Meter weiter eine weitere Haltestelle befindet“, so Kirchmaier.

Es kam zu einer erweiterten Fraktionssitzung der Volkspartei in Seyfrieds, wo das Thema mit Betroffenen diskutiert wurde. Nach einem langen Gespräch samt Schreiben von Margit Weikartschläger und ihrem Team an verantwortliche Stellen, gab es mittlerweile doch Entwarnung – die Bushaltestelle in Wolfsegg soll so bald wie möglich saniert und an der linken Seite neu errichtet werden. Der Bus wird ab 11. Dezember die Haltestelle Wolfsegg wieder anfahren.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.