Die beiden Stuten von Erwin Sprinzl befanden sich in der Nacht zum 24. März auf der mit einem 1,10 Meter hohen Elektrozaun umgrenzten Koppel. Eine Stute war hochträchtig und brachte in dieser Nacht auch ihr Fohlen zur Welt. "Das dürfte auch der Wolf mitbekommen haben. Jedenfalls fand ich das tote Fohlen am Sonntag-Morgen auf der Weide", ist Sprinzl schockiert. Der Kadaver des Fohlens hätte schrecklich ausgesehen.

"Der Kopf und der Hals waren angefressen, der Unterkiefer fehlte und das Genick war durchgebissen", erzählt Sprinzl, der sein kleines Fohlen also gar nicht lebend gesehen hat. Die beiden Stuten waren bei Sprinzls Eintreffen auf der Weide total verstört und liefen ganz nervös umher. Erwin Sprinzl verständigte sofort die Polizei Litschau, die auch mit der Bezirkshauptmannschaft Gmünd Kontakt aufgenommen hat.

Eine Untersuchung des toten Fohlens wird nun seitens des Amtstierarztes durchgeführt. Erst nach Vorliegen des Ergebnisses der DNA-Analyse wird man sehen, ob der erste Wolfsriss bei Pferden im Bezirk Gmünd bestätigt werden kann. "Ich gehe von einem Wolfsriss aus. Welches Tier hätte sonst so zugeschlagen?", ist Sprinzl überzeugt.

Dass Pferde ein Fohlen alleine auf einer Koppel zur Welt bringen, sei laut dem ehemaligen Bürgermeister ganz normal: "Meine beiden Stuten haben schon Fohlen ganz ohne Hilfe geboren, diese Geburten verliefen problemlos."