Nach der Babypause gut informiert und kompetent zurück in den Job

Am Dienstag, dem 9. Mai 2023, veranstaltet das Arbeitsmarktservice gemeinsam mit der Arbeiterkammer NÖ in ganz Niederösterreich Informationsveranstaltungen zum Thema Wiedereinstieg. So auch in Gmünd.

Frauen und Männer, die sich während einer familiär bedingten Unterbrechung des Berufslebens wieder in Richtung Arbeitsmarkt orientieren, können sich bei Experten über rechtliche Fragen, Jobsuche, Aus- und Weiterbildung, Kinderbetreuung, finanzielle Leistungen und vieles mehr informieren.

„Die sich rasch verändernde Arbeitswelt und die zunehmende Digitalisierung stellen Jobsuchende vor große Herausforderungen. Zugleich eröffnet die weiterhin gute Arbeitskräftenachfrage der Unternehmen im Bezirk Gmünd Wiedereinsteigerinnen attraktive berufliche Einstiegs- und Aufstiegschancen“, sagt Geschäftsstellenleiter Harald Resch.

Passende Qualifikation ist dabei der entscheidende Faktor. Wenn Wiedereinsteigerinnen hier Aus- und Weiterbildungsbedarf haben, hat das AMS ein umfassendes Förderangebot. „Kompetente Beratung und eine zielgerichtete Vorbereitung auf den beruflichen Wiedereinstieg sind daher besonders wichtig“, sagt AMS Beraterin Sabine Schulner und lädt zum Besuch des Infotags für Wiedereinsteigerinnen ein.

Zeit und Ort der Veranstaltung „WO[MAN] & WORK“:

9. Mai 2023 beim Arbeitsmarktservice Gmünd, Bahnhofstraße 33, von 9.00 bis 11.30 Uhr.

Telefonische Auskünfte bieten AMS-Berater auch über die Telefon-Hotline 050 904 342.

