Schüler lernten Klinikum Gmünd kennen

Schüler des Aufbaulehrgangs Wirtschaft (ALW) am Schulzentrum Gmünd absolvierten einen Workshop zum Thema Gesundheit und Pflege im Landesklinikum Gmünd. Engagierte Mitarbeitende des Landesklinikums boten unter der Leitung von Qualitätsmanager Michael Röck einen umfangreichen Einblick in den Gesundheitsberuf der Pflege. Bereits in der Vorwoche war den Teilnehmenden das Landesklinikum mit all seinen Bereichen vorgestellt worden. Röck und Pflegestandortleiterin Maria Winkler erklärten die Ausbildungswege in die Pflege.

Der Workshop wurde praxisnah gestaltet, unter anderem gab es die Möglichkeit, einen Operationssaal von innen zu betrachten. „Menschen, die täglich in dieser Branche arbeiten, können am besten vermitteln wie vielfältig und wichtig diese Arbeit für uns und unsere Mitmenschen ist“, so Winkler. Die Schüler bekamen auch Einblicke in die Bereiche Intensivpflege, Palliativpflege und Hygiene sowie Entlassungs-, Pflege- und Risk-Management. Abgerundet wurden die Workshop-Inhalte mit Einheiten zum Thema Erste-Hilfe. „Mit Hilfe moderner Technik konnte die Effizienz der Reanimation digital gemessen und auf einem Tablet dargestellt werden“, erklärte dazu Christian Prinz. Röck freute sich über das Engagement und den Stolz der Kollegen, ihren Beruf zu präsentieren und Wissen zu vermitteln.

Der Aufbaulehrgang Wirtschaft des Schulzentrums Gmünd bietet Schülern, die eine mittlere Fach- oder Handelsschule abgeschlossen haben, die Möglichkeit die Reife- und Diplomprüfung abzulegen. In der dreijährigen Ausbildung gibt es auch den Schwerpunkt Gesundheit.

