Gmünder Strandbad: Maßnahmen für mehr Rücksichtnahme

Witterungsbedingt verlief der Saisonstart 2023 im Gmünder Strandbad ja – abgesehen von Radlern und Spaziergängern – nicht allzu prickelnd. Trotzdem tat sich im Mai rund um den Naturbadeteich auf halber Strecke zwischen Breitensee und Neu-Nagelberg allerhand. Primär ging es um Aspekte des Schutzes und der Rücksichtnahme.

Die Abendsonne genießen: Nicht an allen Stellen. An Rändern dieser aufgelassenen Sandgrube leben seltene, teilweise nur noch hier vorkommende Tierarten wie Knoblauch- und Kreuzkröte, Springfrosch und Gelbbauchunke. Der naturbelassene Uferbereich gegenüber des eigentlichen Strandbades mit Kiosk, Sanitärbereichen, Beachvolleyballplatz & Co ist daher seit der Eröffnung 2014 als Regenerationsfläche ausgewiesen. Wenn am Nachmittag aber die Sonne allmählich hinter dem Kiosk untertaucht, dann ist vis-à-vis noch lange die Abendsonne zu genießen.

„Es ist wirklich sehr schön dort, der Bereich wurde in der Vergangenheit gerne von Badenden und Feiernden genutzt“, sagt der politisch zuständige Stadtrat Alexander Berger (ÖVP). Auf Wunsch des neuen Eigentümers - das von der Stadtgemeinde nur gepachtete Strandbad wurde wie berichtet im Vorjahr als Teil eines 50ha großen Areals inklusive Wald und Sandgrube durch das SH Betonwerk GmbH aus der Konkursmasse der Karl Wurz GmbH gekauft und soll nun unterm Projektnamen „Ökopark Sandgrube 14“ entwickelt werden – seien nun einige zusätzliche Maßnahmen zum Schutz dieser Bereiche gesetzt worden. So wurde die hintere Bucht nun als zweite Schutzzone auf der fünf Hektar großen Wasserfläche ausgewiesen, am Ufer wird mit neuen Tafeln auf die Regenerationsfläche hingewiesen und auch auf Tschechisch um Verständnis für das Betretungs- und Badeverbot gebeten.

Hundezone: Reaktion auf Beschwerden. Ein Thema, das jahrelang auch viele Besuchende aufgeregt hatte, soll nun ebenfalls besser gelöst sein: Die Hundezone, die gleich im ersten Abschnitt nach dem Parkplatz liegt, wurde in den vergangenen Tagen durch einen Zaun und mehreren Tafeln zum restlichen Strand hin abgegrenzt. Es habe immer wieder Probleme mit Hundebesitzenden gegeben, die sich nicht an die ausgeschilderte Zone gehalten haben, bestätigt Stadtrat Berger, „jetzt ist die Zone deutlicher gekennzeichnet“.

Auch bei den Zugängen hat sich einiges getan. Das große Zufahrtstor vom Parkplatz ist nun an sich geschlossen, elektrisch zu öffnen, und mit einer Kamera ausgestattet. Mit einer Klingel kann das Kommen angekündigt werden. Berger: „Damit ist im Kiosk ersichtlich, wer zufahren möchte – für Einsatzfahrzeuge, Menschen mit Behinderung oder Lieferanten wird natürlich geöffnet. Außerdem kann nun der Umkehrbereich des Parkplatzes eingesehen werden.“ Letzteres ist deshalb relevant, weil hier aufgrund naturschutzrechtlicher Vorgaben etwa hinsichtlich abtropfendem Öl das Parken strikt untersagt ist. Nicht alle Gäste hielten sich in der Vergangenheit an das Verbot. Die Kamera ist definitiv ausschließlich auf das Areal vor dem Schranken gerichtet, betont Alexander Berger, „nicht auf den Badebereich“.

Gegenüber des Parkplatzes führt bereits hinter dem Strandbad der beliebte Schwimmbachlweg zwischen Breitensee und Neu-Nagelberg vorbei, auch von hier aus wurde das Areal in der Vergangenheit gerne aufgesucht. Bloß: Die Querung mit den Gleisen der Waldviertelbahn ist strikt untersagt. Auf diesen Umstand wird nun mit unübersehbaren Tafeln hingewiesen. In den nächsten Tagen sollen hier auch die Arbeiten an einer Schrankenanlage beginnen.

Gespräche über Pachtverlängerung. Der 2014 abgeschlossene Pachtvertrag für das Gmünder Strandbad läuft noch bis 2024. Vorgespräche laufen hinsichtlich einer Verlängerung des Vertrages zwischen Stadtgemeinde und Eigentümer bereits, sagt Stadtrat Alexander Berger. Er zeigt sich optimistisch dafür, dass die Zusammenarbeit fortgesetzt werden kann.

Aus dem NÖN-Archiv zum Eigentümerwechsel im Vorjahr: Jetzt fix: Neuer Eigentümer für das Gmünder Strandbad

