Fritz Glatzl: Abschied nach 40 Jahren auf der Gitarre bei „Bluespumpm“

An der Frisur hat er nicht viel zu richten, „und ihm ist seine Frisur sowieso egal“, lacht Fritz Glatzl und zeigt auf Johann „Zappa“ Cermak. Den Bart streicht sich Glatzl ohnehin immer wieder zurecht. Bei den Stones trägt keiner einen. Fertig fürs Foto, vielleicht eines der letzten gemeinsamen. Nach über 40 Jahren mit der Band verabschiedet sich der Wultschauer Fritz Glatzl von „Bluespumpm“.

Es sei kein Rosenkrieg zu erwarten, er gehe definitiv nicht im Schlechten, sagt er: „Die Band zu sprengen, wäre nicht mein Ziel gewesen.“ Man trifft sich zum beschaulichen Kaffeekränzchen. Musikerleben, Rock und Blues und alles gemeinsam – dass es irgendwie auch darum geht, darauf deuten beim Gespräch nur Hintergrundmusik und Zigaretten. Am 29. Dezember, es wird Glatzls letztes Konzert mit der Band sein, dürfte es nicht ganz so beschaulich bleiben. Da lädt Bluespumpm zum Weihnachts-Silvesterkonzert in den Tonkeller Horn. Mit dabei ist neben Zappas Partnerin Judith Pechoc auch Hermann Posch, der künftig Glatzls Platz an der Gitarre einnehmen wird.

Den Ton spüren, bevor der nächste kommt

Abgesehen von der Musik: Die Rolling Stones nennt Fritz Glatzl auch wegen ihres Durchhaltevermögens als Vorbilder. „Ich bin mit ihnen aufgewachsen“, sagt er. Als Gitarrist komme er bei so einer Frage nicht an Namen wie Jimi Hendrix oder Eric Clapton vorbei. „Wenn du einen Ton spielst, solltest du ihn zuerst spüren. Und dann erst den nächsten spielen, so wie Clapton eben“, überlegt er.

Vor seiner Zeit bei Bluespumpm spielte Glatzl in der von ihm mitbegründeten Band „Giant Blonder“. Doch von langer Dauer war erst seine Verbindung mit Johann „Zappa“ Cermak, Wolfgang Frosch und Peter Barborik. Fritz Glatzls Fokus lag immer auf der Gitarre. Wobei Bandleader Zappa sagt: „Ein bisschen gesungen hast du auch“, Glatzl: „Als Sänger habe ich mich aber nie gefühlt.“ Da hat es ihm schon mehr gefallen, als die Band mit Peter Ratzenbeck auf der Bühne stand, dank Mick Taylor einmal kurz wie die Stones geklungen hat und mit Harri Stojka als Gast ein Highlight in Glatzls letzten Monaten bei Bluespumpm erlebte.

Im Sommer hat Glatzl seinen Entschluss zum Aufhören auch der Band mitgeteilt, wollte ihr bis Jahresende Zeit geben, um Ersatz aufzutreiben. Heute grinsen sich Zappa und er schelmisch an, wenn sie darüber debattieren, ob der Abschied wirklich endgültig sein wird. „Ich bin mir ganz sicher, dass es nicht so ist“, sagt Zappa. Warum wollte sein Bandkollege dann überhaupt aufhören?

Frustration übers Musikbusiness gewachsen

Bluespumpm an sich war es jedenfalls nicht, das ihn an den Ruhestand denken lässt. „Ich habe mir immer gesagt: Wenn es keinen Spaß mehr macht, dann hör auf“, sagt Glatzl. Jetzt, mit Mitte 60, steckt er sich das Ziel, wieder mehr Freude an der Gitarre zu finden. Ausschlaggebend sei eine „allgemeine Frustration über die Entwicklung im Musikbusiness“ gewesen. Die Pandemie stellte vieles auf den Kopf. Dazu kommt für Glatzl die Beobachtung, neue Musik habe kaum mehr eine Chance. „Wenn du drei Coverbands hast, kannst du überleben“, Nachsatz: „Das wirklich Kreative ist kaum mehr gefragt.“

Die Band hat stets die Vielfalt in der Musik gesucht, einen neuen Einschlag wird ihr der gebürtige Steirer Hermann Posch geben. „Es wird bluesiger. Und das macht nichts, würde ich sagen“, blickt Zappa nach vorne. Vom Abschlusskonzert mit Fritz Glatzl wird ein Tonmitschnitt gemacht, man hofft auf ein musikalisches Highlight für die Fans. Dass die Band nach ihrer Gründung 1975 in Richtung Bluesmusik getrieben ist, „wäre gar nicht anders gegangen“. Es biete viele Möglichkeiten, man könne improvisieren. Die Gruppe wurde weit über das Waldviertel hinaus bekannt – entscheidend dafür sei die Zusammenarbeit mit Produzentin Evelyn Sperker gewesen.

Ein Davor gab es bei beiden Bluespumpm-Musikern, da fallen Berufsbezeichnungen wie Lagerleiter-Stellvertreter und Zolldisponent. An einem gewissen Punkt stellte sich die entscheidende Frage. Fritz Glatzl antwortete mit: „Ein Wochen-end-Rocker wollte ich nicht sein.“ Und das Danach? „Ich spiele so lange, bis ich noch etwas mitteilen kann“, überlegt Bandleader Zappa. Das Bühnenleben hinter sich zu lassen, das könne er sich nicht vorstellen. Die Rolling Stones spielen schließlich auch noch.