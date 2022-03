Stürmischer Winter im Waldviertel: Bis jetzt noch Ausnahme

Nicht nur gefühlsmäßig war der Winter 2021/22 im Waldviertel sehr stürmisch. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik kann das auch mit Zahlen und Fakten belegen. In Allentsteig muss man in den Wetterstatistiken bis zum Winter 2006/07, in Litschau sogar bis 1985/86 zurückblättern, um auf ähnlich stürmische Winter zu stoßen.

Alexander Orlik durchleuchtete die vergangenen stürmischen Tage. Foto: ZAMG-Lusser

Die Winterstürme im Waldviertel durchleuchtete Klimaspezialist Alexander Orlik: „Ein derartig stürmischer Winter kommt im Waldviertel sehr selten vor. Die vergangenen Jahre waren außerdem eher sturmschwach.“ Der Grund dafür liege in diesem Winter vor allem in natürlichen Schwankungen der Wetterlage über dem Nordatlantik.

Windspitzen mit bis zu 80 km/h wurden laut Orlik nur an der Messstation am Jauerling, der 960 Meter hoch ist, gemessen. „Von 1. Dezember 2021 bis 22. Februar im heurigen Jahr wurden 27 Mal Stürme mit mehr als 80 km/h verzeichnet“, berichtet Orlik. Im Winter 2010/20 gab es 30 derartige Tage, im Winter 2001/02 insgesamt 26 Tage: „So außergewöhnlich sind Stürme in diesem Gebiet also nicht.“

Stürmische Tage sind einmal vorbei, jetzt wird es windig

Anders schaut es etwa in Allentsteig aus. Laut dem Klimaspezialisten wurden seit Anfang Dezember 2021 bis 22. Februar 15 Tage mit Windspitzen über 60 km/h verzeichnet. Nur im Winter 2001/02 gab es mehr stürmische Tage, nämlich 20. Im Winter 2006/07 wurden sieben Tage mit mehr als 60 km/h starken Sturm registriert.

In der Wettermessstation Litschau wurden in diesem Winter sechs Tage mit Stürmen über 60 km/h registriert. „Das liegt auch daran, dass sie sich in einer Senke befindet. Das haben wir sehr oft, daher ist hier der Sturm auch nicht so extrem“, erklärt Orlik, der in den Litschauer Wetterstatistiken bis zum Winter 1985/86 zurückblättern musste, um ähnlich viele stürmische Tage wie in diesem Winter zu finden.

Die Analyse von Winddaten über lange Zeiträume sei generell schwieriger als von anderen meteorologischen Größen, wie zum Beispiel die Temperatur, da sich die Messsysteme in den vergangenen Jahrzehnten deutlich geändert haben und Wind kleinräumig sehr stark variieren kann. „Das war auch in den vergangenen Tagen zu bemerken. In Oberösterreich war es recht stürmisch, im südlichen Österreich hingegen viel ruhiger“, betont Orlik. Und: „Die stürmischen Tage sind einmal vorbei. Windig bleibt es aber.“

„Für langfristige Aussagen zu möglichen Trends der Sturmtätigkeit werden daher zum Beispiel Luftdruckdaten herangezogen“, heißt es von der ZAMG. Die Experten gehen davon aus, dass in den nächsten Jahrzehnten Sturmtiefs durch den menschlich verursachten Klimawandel intensiver werden könnten – vor allem in Nordeuropa.

