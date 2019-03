Die lange Zeit des Wartens auf einen Zahnarzt in Weitra ist bald vorbei: Hubert Ralph Griessnig öffnet Anfang April seine neue Ordination im Gebäude der Polizeiinspektion Weitra.

Der 45-jährige Wiener wählte Weitra für sein neues berufliches Standbein. „Ich habe mir in Niederösterreich schon einige freie Ordinationen angesehen. Aber letztendlich habe ich mich für Weitra entschieden, die große Unterstützung durch die Stadtgemeinde Weitra hat mir diesen Entschluss doch leichter gemacht“, so Griessnig, der in Krems studiert hat und seit Jahren in der Zahnarztordination seiner Gattin Renate in Wien arbeitet.

„Ich werde sie auch weiterhin unterstützen. Ich bin aber ab April vier Tage in der Woche in Weitra“, so Griessnig, der südlich von Wien in Gießhübl wohnt. „Die Verkehrsanbindung nach Weitra ist total in Ordnung. Die Probleme, die ich beim täglichen Pendeln über die Süd-Ost-Tangente habe, gibt es sicherlich nach Weitra nicht“, schaut der neue Weitraer Zahnarzt positiv in die Zukunft.

Termine können bereits jetzt vereinbart werden

Außerdem freut er sich auf die niegelnagelneue Ordination, für die er eine ziemlich hohe Summe investiert. Die Räume in der Breite Gasse wurden seitens der Gemeinde als Eigentümerin des Hauses bereits durchgeführt. Zur Unterstützung hat der neue Zahnarzt bereits eine Ordinationsgehilfin aufgenommen, Platz nach oben gibt es noch: „Ich weiß noch nicht, wie viel Arbeit ich haben werde, sollte es der Bedarf erfordern, dann werde ich noch ein oder zwei weitere Personen aufnehmen.“

Auch mit welchem Zahntechniker er zusammenarbeiten wird, das ist noch offen. In der neuen Ordination wird der Zahnarzt neben den herkömmlichen Zahnbehandlungen jedenfalls auch Implantate und Regulierungen anbieten.

Spezialisiert hat sich Griessnig auf die Erkrankungen des Zahnhalteapparates mit den Knochen, Zahnfleisch und Fasern. „Darunter leiden sehr viele und wissen das gar nicht. Werden diese Erkrankungen behandelt, kann man einem Zahnverlust durchaus entgegenwirken.“

Hubert Ralph Griessnig wird während seiner Ordinationstage auch in Weitra wohnen. Wann er genau seine Ordination eröffnet, steht noch nicht genau fest: „Anfang April wird es aber sein.“

Termine können bereits vereinbart werden - Info dazu unter Tel. 0660/3899223 oder ordination@zahnarzt-griessnig.at