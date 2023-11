Debatte um Versiegelung: Waldviertler fürchten Benachteilung

Die Marktgemeinde Großschönau im Bezirk Gmünd hat sich als Heimat der BIOEM, der weithin bekannten „Messe für nachhaltiges Leben“, längst als Vorreiterin in Sachen verantwortungsvoller Umgang mit den Ressourcen von Mutter Natur etabliert. Auch das Thema Bodenversiegelung werde keinesfalls auf die leichte Schulter genommen, betont Messechef und Bürgermeister Martin Bruckner (ÖVP). Dennoch geht er als gleichzeitiger Obmann des Vereins Interkomm („Wohnen im Waldviertel“) mit 60 Mitglieds-Gemeinden angesichts Debatten um Bodenversiegelung und Flächennutzung in die Offensive: Er forderte bei Bundesminister Norbert Totschnig (ÖVP) mit weiteren Vorstandsmitgliedern eine „faire und faktenbasierte Diskussion“ im Zusammenhang mit der geplanten österreichischen Bodenstrategie ein.

„Wir wollen nicht zur Ausgleichsmasse von urbanen Räumen werden“, spricht er von einer „Verzerrung der Versiegelung“ im ländlichen Raum, die die Schaffung von Wohn- und Wirtschaftsfläche im Waldviertel künftig stark behindern könne. Bruckner: Versiegelte Flächen, die der agrarischen Nutzung und somit der Versorgung aller Menschen im Land dienen, dürfen nicht der Gemeinde alleine zugerechnet werden.

Zankapfel „Bodenstrategie“ gegen den „Flächenfraß“. Es war im Oktober 2021, als die damalige Landwirtschaftsministerin Köstinger (ÖVP) die Erarbeitung einer bundesweiten Bodenstrategie binnen eines Jahres angekündigt hatte. Der Bodenverbrauch solle bis 2030 auf 2,5 ha pro Tag − auf gut ein Fünftel – gesenkt werden. Ein Jahr nach Ablauf der Deadline ist weder Köstinger noch im Amt, noch besagte Strategie in Sicht. Gerade Gemeindechefs werden in der öffentlichen Debatte oft als Hürden am Weg zu einer bundesweiten Einigung gesehen.

Auch der WWF kritisiert das Tempo, fordert eine rasche und gravierende Reduktion des „Flächenfraßes“ – andernfalls werde nicht nur Klima- und Naturschutz „sabotiert“, sondern auch die Ernährungssicherheit gefährdet. Ausgerechnet der Aspekt der Ernährung ist allerdings jener, den der Verein Interkomm um Martin Bruckner in der Bodenstrategie gesondert berücksichtigt sehen möchte.

Wieso das? Einerseits zielt die Bodenstrategie darauf ab, nicht noch mehr Ackerfläche zubetonieren zu lassen. Doch andererseits müssen diese Äcker irgendwie erreicht werden. Das tun sie vielfach auf ebenso versiegelten Flächen. Sie tun das nicht für die jeweilige Gemeinde, sondern für die Versorgung im ganzen Land, streicht Bruckner hervor. Alleine für seine Marktgemeinde Großschönau mit 1.200 Hauptwohnsitzern und einer Fläche von 42 Quadratkilometern spricht er von gut 50 Kilometern an asphaltierten landwirtschaftlichen Wegen.

Warum das so relevant ist? Weil das Ausmaß der Versiegelung im Regelfall auf Quadratmeter pro Kopf gerechnet wird – die Wege zu Äckern im dünn besiedelten Gebiet somit künftigen Wohnbau für Zuzügler oder Hierbleibende blockieren.

Zugleich ist die Zahl ebenjener Köpfe im Waldviertel nach Jahrzehnten der Abwanderung stark rückläufig: Alleine seit der Volkszählung 1981 verloren die Bezirke Gmünd, Horn, Waidhofen und Zwettl zusammen 14 Prozent ihrer Einwohner (aktuell: 135.000), während die Bevölkerungszahl bundesweit im selben Zeitraum um ein Fünftel wuchs. Ziel müsse es sein, zurück zur Größe aus den 1980ern zu kommen, heißt es bei Interkomm. Dazu brauche es eben auch Flächen zum Wirtschaften und Wohnraumschaffen.

Nicht alles Gewidmete wird auch versiegelt. Deshalb drängt Interkomm auf die Berücksichtigung der landwirtschaftlichen Produktion in der Bodenstrategie – genauso, wie es etwa der Berücksichtigung von Wohnhäusern mit Selbstversorger-Gärten bedürfe. Dort stimme die Widmung eben nicht zwingend mit der Nutzung überein, es könne nicht automatisch von einer versiegelten Gesamtfläche gesprochen werden. Versiegelung dürfe nur benannt werden, was tatsächlich versiegle.

Ebenfalls deponierte die mit Abgeordneter Martina Diesner-Wais (ÖVP) bei Minister Totschnig vorstellig gewordene Abordnung den Wunsch, die Jahrzehnte am Eisernen Vorhang mit daraus resultierendem Entwicklungs-Rückstand zu berücksichtigen. Bruckner: „Wir hätten daraus gerne eine Art Einschleifbonus für die Zukunft verhandelt.“ Man stehe als Partner für Pilotaktivitäten bereit.

Sensibilität für das Thema Versiegelung: stark steigend. NÖN-Lesenden blieb nicht verborgen, wie rasant sich auch im Waldviertel die Einstellung in Teilen der Bevölkerung zu neuen Straßen-, Bau- bzw. Siedlungsprojekten innerhalb weniger Jahre gewandelt hat: Die Freude über eine Aufwertung im eigenen Umfeld wich vielfach der Sorge über wachsenden Bodenverbrauch in einer Region, die überregional besonders als Naturraum punkten kann.

„Gottseidank“ sei die Sensibilität gestiegen, sagt Martin Bruckner einerseits. Andererseits: „Da kommen mittlerweile teils wahnwitzige Meldungen, zum Beispiel Beschwerden selbst bei der Wiederherstellung eines bereits befestigt gewesenen Weges. Bürgermeisterinnen werden geschimpft, weil überhaupt noch neues Bauland gewidmet wird. Wir alle durften bauen, die nächste Generation soll es nicht mehr dürfen?“

Nachdenken über Alternativen. Potenzial gebe es dennoch zur Genüge, sagt Bruckner, etwa hinsichtlich Verdichtung. In bereits bebauten Gebieten trage das zudem zur Belebung bei, davon profitiere der Ort genauso wie die Bevölkerung. Teils geschehe das schon. Positiv fällt ihm nach Jahrzehnten auch wieder ein Trend zum Anbauen der nächsten Generation an große Bauernhäuser − mit getrennten Einheiten – auf, „noch vor drei Jahren wäre das so gut wie undenkbar gewesen“.

Auch die Entsiegelung ist freilich Thema. Diese sei allerdings von vielen Fragen begleitet, sehr komplex, sagt der Interkomm-Obmann: „Will ich eine Fläche entsiegeln, dann muss ich genau wissen, was ich damit tun möchte – bei einer asphaltierten Fläche ist das nicht der Fall.“ Die könne praktisch für jede Verwendung genutzt werden. Gerade im Privatbesitz sei aber sehr viel Fläche versiegelt, die das nicht sein müsste, spricht er etwa von komplett asphaltierten Garagenzufahrten.

Das Argument, das reflexartig kommt, wenn Waldviertler bauen wollen: Wenn so viel abgewandert wurde, dann müsste doch massenhaft Wohnraum leer stehen. „Wer das sagt, sollte mal darüber nachdenken, auf wie vielen Quadratmetern man selbst wohnt“, sagt Bruckner: „Wir leben heute auf wesentlich größerem Fuß als frühere Generationen.“ Freier Wohnraum sei aber aus verschiedenen Gründen auch im Waldviertel vielfach nur sehr begrenzt verfügbar.

Versiegelung: Mehrere Anker notwendig