Einstimmung auf Nationalfeiertag mit Fahnenparade in Schrems

Am Abend des 25. Oktober wurde am Hauptplatz der Granitstadt Schrems eine feierliche Fahnenparade abgehalten. Auf Initiative des Bürgerkorps Waidhofen wurde diese Veranstaltung gemeinsam mit der Stadtgemeinde Schrems und unterstützt durch den Bürgermeister als feierlicher Akt zur Würdigung des Nationalfeiertages durchgeführt. „Man will damit ein Zeichen des Stolzes auf Österreich setzen, im Besonderen in Zeiten von weltweit immer größeren kriegerischen Auseinandersetzungen“, erklärte Vizebürgermeister Michael Preissl.

Unter Marschmusik und Trommelwirbel marschierten fünf Institutionen auf dem Festplatz ein: Als Erste das Bürgerkorps Waidhofen, gefolgt von einer Abordnung des Bundesheeres aus den Kasernen Weitra und Allentsteig. Die dritte Abordnung waren die Feuerwehren aus dem Bereich Schrems, gefolgt vom Kameradschaftsbund Großdietmanns und dem Roten Kreuz.

Nach dem Abschreiten der Formationen durch den Schremser Bürgermeister Peter Müller und Bundesrats-Vizepräsidentin Margit Göll – in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner – wurde die österreichische Fahne unter den Klängen von Bundeshymne und Kanonenschlägen gehisst.

Nach den Grußworten von Stadtchef Müller und Margit Göll wurden sieben neue Mitglieder im Bürgerkorps Waidhofen auf die Fahne angelobt. Danach folgte ein Salutschuss der Schützen des Bürgerkorps. Nach dem Zapfenstreich, gespielt von der Stadtkapelle Schrems, wurden die teilnehmenden Institutionen zu einem Imbiss in die Stadthalle eingeladen.