Grümeyer vor Rückzug als Hoheneicher Bürgermeister

In der Marktgemeinde Hoheneich zeichnet sich eine Rochade ab: Bürgermeister Christian Grümeyer (ÖVP) kündigt für Ende Jänner seinen Rücktritt an. Die Fragen, wer ihm dann als Gemeindechef nachfolgen soll, wer neuer Vize werden und wer neu in den Gemeindevorstand einziehen soll, sind innerhalb seiner Fraktion bereits gelöst – die Zeit bis zur Ablöse soll nun genutzt werden, um eine geordnete Übergabe vorzubereiten.

Christian Grümeyer war 2016 in einer turbulenten Zeit, in der es rund um den von der Bezirkshauptmannschaft angeordneten Abriss der Stidl-Wehranlage heftige Debatten und schließlich den Rücktritt des Feuerwehr-Chefs gegeben hatte, Bürgermeister geworden.

„60- bis 80-Stunden-Wochen“: Vereinbarkeit immer schwerer. Fast sieben Jahre später werde sein Abgang absolut im Guten erfolgen, betont er im NÖN-Gespräch. Er werde dem Gemeinderat als einfacher Mandatar auch nachher erhalten bleiben.

Auslöser sei einzig die immer schwerer gewordene Vereinbarkeit des Berufes als Personalvertreter für über 5.000 Polizistinnen und Polizisten mit den Aufgaben eines Bürgermeisters. „Wir reden von 60- bis 80-Stunden-Wochen, jede Woche aufs Neue. Das ist auf die Dauer nicht das, was ich will“, sagt Grümeyer, „obwohl ich gerne und mit Leidenschaft Bürgermeister bin, mir die Entscheidung schwer gefallen ist“. Der Entschluss sei vor einigen Wochen gefallen , danach habe er Beratungen über die Wege zur Staffelübergabe gestartet.

Zeilinger, Wagensonner & Rakovsky-Schmid rücken auf. Wenn der Gemeinderat im Jänner aus seiner Mitte den neuen Gemeindechef wählt, dann soll von der ÖVP der aktuelle Vizebürgermeister Manfred Zeilinger (Grümeyer: „Mein Wunschkandidat!“) vorgeschlagen werden. Zeilinger kam 2005 für die ÖVP in den Gemeinderat und 2015 in den Gemeindevorstand, nach dem Rücktritt von Roland Wallner 2016 wurde er Vize neben dem neuen Bürgermeister Grümeyer. Gemeinsam sei sehr gute Arbeit geleistet worden, den eingeschlagenen Weg wolle er künftig „im besten Sinn für die Marktgemeinde weiter beschreiten“, sagt er nun.

Neuer Vize soll der geschäftsführende Gemeinderat Thomas Wagensonner werden, in den Gemeindevorstand soll die in der Berufsschule Schrems tätige Tanja Rakovsky-Schmid nachrücken.

Zeilinger: „Es wird nur gehen, wenn die Familie zusammenhält.“ Manfred Zeilinger, 56-jähriger Landwirt, Feuerwehr-Kamerad, Bauernbund-Teilbezirksobmann und Gmünder Bezirksbauernkammer-Stellvertreter aus der Katastralgemeinde Nondorf, weiß, was ihn in der künftigen Funktion erwartet. „Die Kombination mit der Landwirtschaft wird nicht leicht, ich werde mir was überlegen müssen“, sagt er. Die Entscheidung, die Führungsrolle anzunehmen, sei im Familienkreis getroffen worden. Weil: „Es wird nur gehen, wenn die Familie zusammenhält, wie sie es bisher immer getan hat.“

Wichtig sei ihm, dass sein baldiger Vorgänger dem Gemeinderat auch nach dem Jänner erhalten bleiben und sich „auch weiterhin mit seiner Erfahrung einbringen will“. Froh ist er auch über die Bereitschaft von Rakovsky-Schmid und Wagensonner, zusätzliche Verantwortung auf sich zu nehmen. Wagensonner (36), im Beruf Verwaltungsangestellter, ist ÖAAB-Gemeindegruppenobmann und seit 2019 auch ÖVP- Gemeindeparteiobmann. Nach der Wahl 2020 rückte er in den Gemeindevorstand auf. Zeilinger: „Er hat bereits viel bewegt, wird trotz des vergleichbar jungen Alters einige Erfahrung in das Amt mitbringen.“

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.