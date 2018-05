„Tot ist nur, wer vergessen ist“, bemühte Stadthistoriker Harald Winkler am 19. Mai ein altes Sprichwort, „diese Stunde soll heute der Erinnerung dienen“.

Eine Woche vor der Präsentation des Werkes des Waldviertler Heimatbundes über die Schicksale der Juden im Waldviertel – mit Kapiteln zu Gmünd, Heidenreichstein und Litschau – stellte Winkler am 19. Mai im Palmenhaus seinen Beitrag zur Sicht der Stadt Gmünd vor. Das Palmenhaus war dazu bis auf den letzten Platz gefüllt, etliche Gäste mussten zwei Stunden im Stehen ausharren. In sehr würdiger und respektvoller Form, dennoch nüchtern und frei von Pathos, präsentierte Harald Winkler die Ergebnisse seiner etwa zwei Jahre langen Arbeit für das hundertseitige Buchkapitel.

„Sie alle tragen ein Stück Gmünd in sich“

Als „Stammvater des Judentums in Gmünd“ nannte er Juda Schwarz, der ab Mitte des 19. Jahrhunderts eine über hundert Jahre wirkende, weit gefächerte Kaufmanns-Dynastie etablierte. Der Raum Gmünd sei die größte jüdische Gemeinde nach Horn und Krems im Waldviertel geworden: Vor dem aufkommenden, durch Georg Heinrich Ritter von Schönerer geprägten Antisemitismus, seien 107 Israeliten noch für das Jahr 1907 dokumentiert. Viele hätten wichtige wirtschaftliche Funktionen eingenommen, seien in der Gesellschaft integriert gewesen.

Nun ist es 80 Jahre her, seit sie die Stadt verlassen mussten, um vielfach in Konzentrationslagern der Nazis den Tod zu finden. „Die Gmünder Juden sind nach und nach verschwunden. Aber keiner traute sich, zu fragen… Viele sind einfach verschwunden“, sagte Harald Winkler. Er ging ihren Spuren in alle Welt nach, sprach mit Zeitzeugen und Nachkommen, folgte Biografien, sah Schauplätze, organisierte Fotos und Briefe. Bloß: „Ganze Existenzen wurden einfach ausgelöscht.“ So endete jene der über Nacht verschwundenen Schuhhändler-Familie Neufeld in der Kirchengasse bis dato im Gerücht von Selbstmorden. Winkler machte via Internet in New York den 1927 in Gmünd geborenen Kurt Neufeld ausfindig, arbeitete mit ihm die Familiengeschichte auf. „Keines der 14 Geschwister und der Kinder seines Vaters überlebte den Krieg“, sagt Winkler nun. Kurt Neufeld wurde in den USA Geigenbauer, hat inzwischen mehrere Enkerl und Urenkerl – und bekennt sich immer noch zur Heimat: „Sie alle tragen ein Stück von Gmünd in sich“, zitierte Winkler den 90-Jährigen.

Mit Farida und Nik Pollinger aus Bath (Großbritannien) reisten Nachfahren der Kaufmannsfamilie Löwy nach Gmünd an, lasen aus erhaltenen Briefwechseln ihrer Vorfahren – wer gerade an welchen Orten der Welt unter welchen Umständen lebte. Immer dabei: die Ungewissheit. Auch sie sprachen ohne Groll: „Gmünd spielt eine große und wichtige Rolle für uns. Es ist schön, diese Verbindung nun fortzusetzen.“

Bürgermeisterin regt Mahnmal für Gmünd an

Der jüdische Fotograf Tischkowski: ermordet. Rechtsanwalt Pollak: auf der Flucht gestellt, in Polen ermordet. Familie Friedmann in der Litschauer Straße: geflohen, nachdem ein Ziegelstein durchs Fenster geflogen war, 1942/43 in Polen ermordet. Die Kaufmannsfamilie Schwarz: inklusive Nachfahren mindestens 17 in Konzentrationslagern Gestorbene. Buchhalter Franz Münz und Gattin: im KZ Dachau ermordet, zwei Kinder überlebten. Doktor Gold, unzähligen Quellen zufolge überaus beliebt und „weit über seine Pflicht hinaus“ um den Menschen bemüht: im KZ Dachau ermordet.

Kinder der Familien Münz und Gold sind auf einem Klassenfoto verewigt, das Winkler auftrieb. Er entdeckte darauf auch seine eigene Großmutter, die er selbst nicht mehr kennenlernen konnte: Die Kinder am Vorabend des Einzuges der Hetz- und Vernichtungs-Maschinerie der Nazis ohne Rücksicht auf Religion, Abstammung oder Gesinnung lachend und fröhlich vereint zu sehen, das war, so Winkler, „ein Schlüsselmoment für mich“. Das rasante Tempo der von den Nazis vorangetriebenen „Entjudung“ habe damals, so Winkler, die Auseinandersetzung mit dem Thema erschwert. Im Nachhinein sei aber eine Dokumentation mehr als eine moralische Notwendigkeit, sagte er. Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP) pflichtete ihm bei: Sie regt die Schaffung eines Mahnmales zur Erinnerung an die mindestens 17 Gmünder Juden an, die die Nazizeit nicht überlebten.