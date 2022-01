Aufschwung, Tiefpunkte & neue Chancen im Bezirk Gmünd

Vollbild

FB

Sanierung der Gmünder Schubertstraße in den 1960er Jahren. Besuch an der Grenze: Alois Mock beim Grenzübergang Gmünd-Böhmzeil in den 1980er Jahren. 1925 wurde das Krankenhaus in Gmünd eröffnet. Das Hochwasser 2002 in Niederschrems. Brand in der Stölzle-Glasfabrik in Alt-Nagelberg 1933.

1 /5