52. Schremser Volksfest ohne den großen Vergnügungspark

Einst war das Schremser Volksfest Ende August das größte Volksfest im Oberen Waldviertel, dann übersiedelte es von der „Volksfestwiese“ zwischen Budweiser Straße und Friesstraße auf den Platz des City-Centers. Die Neuauflage für 2023 hing aber wegen Umgestaltungen und Umbauarbeiten am CCS-Gelände lange Zeit in der Luft. Nun wurde der Vereinsberg als Location für das 52. Schremser Volksfest fixiert - in stark abgespeckter Variante.

„Abgespeckt“ meint die Reduktion von bisher drei Tagen auf nun zwei. Zugleich wird das Fest am 26. und 27. August am Vereinsberg, wo vor 150 Jahren auch große Feste gefeiert wurden, ohne Fahrgeschäfte und dem Vergnügungspark in gewohnter Form stattfinden. „Das wäre den Anrainern nicht zumutbar“, sagt Bürgermeister Peter Müller (SPÖ) unter Berufung auf den Verschönerungsverein. Der Vereinsberg sei einfach ein wichtiges Naherholungsgebiet.

Die Stadtgemeinde ist als Veranstalterin für Rahmen und Örtlichkeit zuständig, die Organisation wickelten jahrelang Rotes Kreuz und Feuerwehr, dann einige Zeit nur das Rote Kreuz und 2022 wieder Rotkreuz und Feuerwehr ab. Den eingebundenen Einsatzorganisationen bleibt dafür der Erlös.

Warum keine bessere Lösung gefunden wurde? Die Zeit für die Suche sei sehr kurz gewesen, findet Stadtchef Müller. Die Feuerwehr habe schon früh abgesagt, vom Roten Kreuz habe er noch im Juni negative Signale hinsichtlich des Mitwirkens unter den geänderten Umständen im City-Center vernommen: Im CCS kam im Zuge der Umgestaltung der Parkfläche ein Retentionsbecken für Regenwasser an die Stelle, wo einst das Autodrom war. Kurzfristig habe man sich dann doch auf die Alternativ-Version am Vereinsberg einigen können.

Die Euphorie hält sich in Online-Plattformen dennoch in Grenzen – ohne Rummelplatz verliert das Volksfest wesentliche Attraktionen für das jüngere Publikum, für Ältere ist der nicht unbeschwerliche Aufstieg zum Festplatz ein Thema.

Das Beste draus machen. Birgit Trojan, Leiterin der Rotkreuz-Ortsstelle Schrems, betont, mit ihren etwa 50 ehrenamtlich Engagierten das Beste aus der Situation machen zu wollen. „Wir bemühen uns sehr darum, einen netten Rahmen mit außergewöhnlichen Dingen – die man bisher beim Fest nicht gekannt hat – anbieten zu können“, sagt sie zur NÖN. Ein kleinerer, aber feiner Vergnügungspark mit Buden und spielerischer Einbeziehung des Waldes wird auf die Beine gestellt, im großen Festzelt spielen nach der Eröffnung durch den Europaabgeordneten Lukas Mandl „Die SunnwendMusi“ (Samstag) und Borderland Dixieband (Sonntag) auf. Die Festmesse am Sonntag gestalten Eurythmix musikalisch. Die kulinarischen Highlights: Ripperl am Samstag, Kistensau am Sonntag.

Für 2024 soll, so Müller, bei entsprechender Vorlaufzeit versucht werden, mit neuem Arrangement des Vergnügungsparks ins City-Center Schrems zurückzukehren.