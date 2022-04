Stadt Gmünd stieg aus Bieterschlacht aus: Villenkolonie verkauft

Werbung

Es war das große Aufreger-Thema im Herbst 2021: Die ÖBB brachten die „Villenkolonie“ in der Gmünder Neustadt mit immerhin 72 Wohneinheiten in vier Straßenzügen unter den Hammer, das Bieterverfahren zog sich bis ins Frühjahr 2022. Jetzt steht fest, dass die Stadtgemeinde ihren Plan von einer Ersteigerung des städtebaulich wichtigen Areals nicht realisieren kann. Die Stimmung ist dennoch tendenziell positiv.

Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP) streicht vor allem den politischen Schulterschluss hervor. „Wir wollten gemeinsam mit aller Kraft wieder eine schöne Wohngegend aus diesem wunderbaren Areal machen. Wir haben an einem Strang gezogen, keiner ist in der Öffentlichkeit vorgeprescht“, dankt sie den anderen Fraktionen. Oppositionschef Thomas Miksch (SPÖ): Die Bedeutung dieses Millionenprojektes für den gesamten Stadtteil sei allen klar gewesen, „wir müssen als Gemeinde hier einfach eine gewisse Wohnsicherheit sicherstellen und mithelfen, dass der Leerstand bald wieder zur Verfügung steht“.

Berger: „Mehr als doppelt über unser Ziel hinausgegangen.“

Der gemeinsame Weg sei allen Beteiligten wichtig gewesen, sagt ÖVP-Stadtrat Alexander Berger: Termine seien gemeinsam wahrgenommen, Angebotssummen gemeinsam besprochen worden. Auch zur Versteigerung waren alle Fraktionen eingeladen. „Wir sind mehr als doppelt über unser Ziel hinausgegangen, haben aber dann den Schlussstrich gezogen – weil wir das Angebot als nicht mehr verantwortungsvoll für die Stadt erachteten“, präzisiert er.

Endgültigen Kaufpreis nennt keiner der Gmünder. Mit der Art des Bieterverfahrens war aber niemand davon glücklich – Tenor: Es habe der Preistreiberei gedient. Das Handzeichen galt nicht dem Mitbieten für die höhere Summe, sondern dem Ausstieg – die Summe ratterte Zug um Zug nach oben. Berger: „Da ist jede Sekunde ein Auto weg.“ Er sehe diese Art der Versteigerung angesichts diverser Verfahrensrichtlinien in Österreich kritisch, so FPÖ-Stadtrat Benjamin Zeilinger.

Er hätte sich zum Beginn des Verkaufsverfahrens ein Gespräch der ÖBB mit der Gemeinde gewünscht, bemängelte Berger. Zeilinger: Er sehe bei einer solchen Projektgröße generell auch die soziale Verantwortung eines staatsnahen Betriebes. „Geht nicht“, wirft SPÖ-Stadtrat Miksch ein: „Die ÖBB müssen marktwirtschaftlich agieren, Schwarz-Blau hat die Gesellschaften so aufgestellt.“

Miksch: Den Käufer „proaktiv unterstützen“.

Für den weiteren Weg herrscht jedenfalls Einigkeit. Der Käufer müsse „proaktiv unterstützt werden“, sagt Thomas Miksch, „wir müssen rasch ausloten, wohin er die Anlage entwickeln will und was die Gemeinde dazu beitragen kann“. Eine gewisse Sorge existiere bei manchen Bewohnern.

„Jeder Käufer einer Liegenschaft hat eine Verantwortung gegenüber der Stadt und Stadtentwicklung“, betont indes Helga Rosenmayer. Sie spricht aber von einer positiven ersten Begegnung: Am Tag nach der Versteigerung habe sie sich mit dem Käufer aus dem Industrieviertel in Verbindung gesetzt, am nächsten Tag sei er bereits zum Treffen angereist und habe durchaus den Willen für eine Entwicklung der Wohnhäuser durchklingen lassen. Man wolle nun im Gespräch bleiben.

Was die Gemeinde beitragen kann? „Von Immobilien habe auch ich nur Basiswissen, aber wir alle als Gemeinde verstehen gemeinsam was davon, wenn es ums Wohnen hier geht“, sieht FPÖ-Stadtrat Zeilinger eine „gewisse Eigenständigkeit in der Neustadt, die wir gemeinsam besser kennen als jeder andere“. Die Stadt habe in sieben Jahren seit der Rücknahme der Verwaltung ihrer über 400 Gemeindewohnungen Erfahrungen gesammelt, die man nun nützen könne: Wolle der neue Eigentümer etwas Gutes mit der Siedlung machen, dann müsse ihm die Hand gereicht und ihm lokales Wissen zur Verfügung gestellt werden.

Was sagt der neue Herr über die „Villenkolonie“?

Die NÖN hat den Käufer bereits telefonisch erreicht. Der spricht zunächst davon, die Gebäude in einem ersten Schritt bewerten und hinsichtlich Elektrizität sanieren zu wollen. Er bittet aber noch um etwas Geduld, ehe er mit konkreteren Schritten an die Öffentlichkeit gehen will.

