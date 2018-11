Ende und vorläufige Wende um die Zukunft des legendären „Café Huber“ am Stadtplatz 10 in Gmünd, das Alexander Trinko zuletzt 17 Jahre als „Pub Altstadt“ geführt hatte: Der absolute Kahlschlag blieb der über hundert Jahre alten, seit Mitte Juli verwaisten Einrichtung in letzter Minute erspart.

Losgetreten wurde der vermeintlich letzte Akt um das Kultlokal Mitte der Vorwoche durch ein Anwaltsschreiben an den früheren Mieter mit der Räumungs-Aufforderung. Trinko hatte einst die komplette Einrichtung abgelöst, hätte diese nun von der Theke inklusive allen Fixeinbauten bis zu den Fußböden entfernen müssen.

Alexander Trinko | Lohninger

„Ich fahre jetzt mit der Motorsäge rein“, hatte er der NÖN angekündigt, ehe er den finalen Räumungsakt starten wollte. Herausgegangen ist er nach längerem Gespräch mit einer anderen Nachricht: Er wolle der Vermieterin Ilse Trisko die Einrichtung überlassen, dafür habe man sich auf einen Verzicht auf gegenseitige Forderungen geeinigt. „Ich will nicht der Mörder von Bambi sein. Ich will endlich meine Ruhe haben, eines Tages selbst wieder als Gast in dieses Juwel gehen können“, sagt Trinko.

Trinko geht als Barchef nach Obertauern

Ilse Trisko, deren Großvater das Lokal einst im Stil eines Wiener Kaffeehauses errichtet hatte, bestätigt diese mündliche Einigung auf NÖN-Nachfrage. „Sie wäre in unserer beider Sinne. Fix ist sie für mich aber erst, wenn sie schriftlich festgehalten ist“, beteuert sie. Das soll in den nächsten Tagen geschehen.

Das Interesse potenzieller Mieter sei zuletzt „überraschend hoch“ gewesen, sie habe einige gute Konzepte gehört, sagt Trisko. Daher ist sie zuversichtlich, dass doch noch eine Nachfolge-Lösung gefunden werden kann.

Für Alexander Trinko beginnt indes mit Monatsende ein neues Kapitel: Er will seine beruflichen Zelte den Winter über als Barchef im Aparthotel Hubertus in Obertauern aufschlagen, ehe endgültig ruhigere Zeiten anbrechen sollen: Schon in den nächsten Tagen will er für die Zeit danach seinen „Pensionsjob“ fixieren. Der soll, wie der Familienvater vorausblickt, 2019 ein Gastronomie-Wochentagsjob im Waldviertel werden.