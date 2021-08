Das Unglück ereignete sich am späten Vormittag, als ein Pkw-Lenker aus Salzburg nach dem Kreisverkehr halblinks zur Tankstelle ausritt. Der Pkw krachte in einen Wohnwagen, geriet bis über die Windschutzscheibe unter den Anhänger und kam dadurch immerhin noch vor der Zapfsäule zum Stillstand. Im Motorraum brach Feuer aus. Avia-Servicemitarbeiter Sebastian Bricher reagierte blitzschnell, konnte das Feuer mit einem Pulverlöscher rasch löschen. Nicht nur für das Avia-Team ist Sebastian der „Held des Tages“.

"Sebastian hat wirklich Zivilcourage bewiesen!"

„Er hörte den Knall, war sofort draußen und schnappte, als er das Feuer sah, den Löscher“, lobt Geschäftsführer Andreas Weber seinen Mitarbeiter. Er habe Schlimmes verhindert: „Wenn ein Motorraum einmal wirklich voll in Flammen steht, dann hast du mit einem Handlöscher keine Chance mehr. Sebastian hat wirklich Zivilcourage bewiesen!“

Als die mit zwölf Mitgliedern in fünf Fahrzeugen ausgerückte Feuerwehr Gmünd - beim fünften Einsatz an einem arbeitsreichen Wochenende innerhalb von 24 Stunden - am Unglücksort eintraf, war der betagte, im Gesicht und an den Beinen verletzte Pkw-Lenker laut Feuerwehr bereits von einem Rotkreuz-Team erstversorgt. Die unverletzt gebliebene Beifahrerin und ein mitgereister Hund – ebenso unversehrt – waren demnach ebenfalls bereits versorgt. Die Wehr sicherte die Stelle durch mehrfachen Brandschutz ab, hob den Wohnwagen-Anhänger an, barg den Pkw mittels Seilwinde und reinigte die Unfallstelle.