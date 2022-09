Weichenstellungen um Airport Budweis: Ab in den Urlaubsflieger?

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Mehr als 20 Jahre sind ins Land gezogen, seit die Gmünder NÖN erstmals über Pläne zur Umrüstung des Militärflughafens in Planá nahe der südböhmischen Kreishauptstadt Budweis zum internationalen zivilen Flughafen berichtet hat. Nach einer Serie an Turbulenzen und Umplanungen, zuletzt auch wegen der Pandemie, steht die Antwort auf die Frage, ob man gut 50 Kilometer von Gmünd entfernt tatsächlich irgendwann als Tourist in den Flieger steigen kann, immer noch in den Sternen. Jedoch ist man nun dem Traum einen kleinen Schritt näher gerückt.

Das Portal www.idnes.cz berichtet jedenfalls, dass die Nutzung des um fast zwei Milliarden Kronen (etwa 80 Millionen Euro) modernisierten Flughafens České Budějovice an sich in Bälde möglich sein wird. Der seit Jahren laufende Zertifizierungsprozess für das Areal stehe demnach vor dem Ende, weil das Staatsunternehmen der Flugverkehrskontrolle in den Airport eingebunden werde. Charterflieger könnten somit ab 2024 starten.

Flugverkehrskontrolle wird eingebunden

Der Flughafen verfügt wie berichtet seit mehr als drei Jahren über ein modernes Terminal, Teil einer mehr als eine halbe Milliarde Kronen schweren Investition. Der Airport wird derzeit aber praktisch nur für den Betrieb von Kleinflugzeugen verwendet. Check-in-Halle und Terminal werden laut Idnes seit sechs Monaten als Kreis-Flüchtlingszentrum genutzt.

Kreishauptmann Martin Kuba ist jedoch vor einiger Zeit in den Aufsichtsrat der Flugverkehrskontrolle, dem auch der Kreishauptmann von Karlovy Vary angehört, eingetreten. Das staatliche Unternehmen hilft beim Betrieb der Flughäfen in Pardubice oder Karlovy Vary. In Budweis hatte man das lange abgelehnt, nun aber eine Einigung erzielt. Die Flugverkehrskontrolle soll an der Verkehrsverwaltung in Budweis beteiligt werden, eine weitere Zertifizierung sei so nicht erforderlich.

Kuba kündigte an, ab 2024 Touristen mit Charterflügen ans Meer zu bringen. Gleichzeitig soll das Gebiet für Cargo-Flüge genutzt werden. „Es handelt sich um einen realen Termin. Es wird sicher nicht Tausende Flugzeuge geben, aber in der Saison könnten es sieben bis acht größere Flugzeuge am Tag sein“, so der Kreishauptmann. Verhandelt werde mit einem potenziellen Flughafen-Betreiber – der Firma Accolade mit Sitz am Brünner Flughafen.

Die Zusammenarbeit mit der Flugverkehrskontrolle, die vier weitere Flughäfen betreut, könnte so ablaufen, dass das Unternehmen etwa nur einen Teil des Betriebs übernimmt, die Flughäfen sich um den Rest selber kümmern. So würden sich die Kosten zwischen dem Land und den einzelnen Regionen verteilen, statt 250 Millionen Kronen könnte der Staat plötzlich etwa die Hälfte zahlen. „Ich denke, das ist ein faires Modell für alle“, so Verkehrsminister Kupka laut Idnes . „Wir arbeiten daran, dass wir 2023 oder 2024 den Betrieb voll aufnehmen können,“ sagte die Sprecherin des Flughafens Budweis, Martina Vodičková.

In drei bis vier Jahren sei als nächster Schritt der Einsatz des Remote-Tower-Systems zur Verkehrssteuerung geplant, so Flugverkehrskontrollen-Direktor Jan Klas.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.