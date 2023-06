Sicherheitstag im Gmünder Strandbad

Am 26. Juni lud die Stadtgemeinde Gmünd und der NÖ-Zivilschutzverband zum Sicherheitstag beim Strandbad Gmünd/Breitensee ein. Für den An und Abtransport wurde gesorgt, die rund 700 Schüler wurden mit der Schmalspurbahn, vom Bahnhof Gmünd zum Strandbad gebracht. Wo die einzelnen Schulklassen zu Gruppen eingeteilt wurden und einen genauen Zeitplan erhielten, wann sie bei welcher Station die zahlreichen und interessanten Informationen erhielten.

Seitens der Gemeinde kam die Bürgermeisterin Helga Rosenmayer mit Vizebürgermeister Hubert Hauer um die Stationen gemeinsam mit Bezirkshauptmann Christian Pehofer zu inspizieren, die ebenfalls großes Interesse zeigten und die Organisation der Veranstaltung lobten.

Es konnte auch überall wer wollte, etwas ausprobiert werden. Gleich am Anfang war die Feuerwehr stationiert, welche den Schülern das Gewicht der Sauerstoffflaschen am Rücken ausprobieren lies. Auch die Einsatzhelme konnten probiert und das Löschfahrzeug besichtig werden. Dann ging es weiter zu den Vertretern der Gemeinde, wo man über Trinkwasserversorgung einiges erfahren konnte, welche Probleme entstehen, wenn ein Schaden an der Leitung auftritt und viel Interessantes mehr.

Vorbei ging es beim Militär, wo die Pioniere aus Melk ein Boot präsentierten und diese den Kindern an Bord erklärten. Bei den Amateurfunkern wurden Kurzwellenfunkgeräte gezeigt und erklärt, wie diese im Katastrophenfall angewendet werden und funktionieren.

Interessante Übungen konnten beim Roten Kreuz ausprobiert werden, das richtige Lagern eines Verletzten auf eine Trag, Herzdruckmassage und einige Lebensrettende Informationen erhalten.

Auch bei der Polizei wurde den Schülern die Anwendung von Schutzweste gezeigt und einige haben diese auch anprobiert, Abwehr von Angriffen erklärt und der eine oder andere konnte die Funktion des Alkomat probieren oder die Laserpistole betätigen.

Bei der Wasserrettung konnte man das Werfen von Rettungsseilen probieren und einige wichtige Vorsichtsmaßnahmen erfahren, um sich nicht selber in Gefahr zu begeben. Die Österreichische Rettungshundestaffel erklärte wie man mit Rettungshunden versucht Menschen zu finden und zu retten. Es wurden einige Tiere präsentiert, wo man genau sehen konnte, sehr der Hund mit seinem Hundeführer eins ist.

Beim Niederösterreichischen Zivilschutzverband konnte man erfahren, wie man sich bei Gefahren verhält, zB.: bei Hochwasser und auch Black-out wurde besprochen. Wie man sich am besten gegen derartige Bedrohungen schützen kann und es wurden auch die wichtigsten Gefahrenzeichen gezeigt. Jeder konnte sich Broschüren mitnehmen, um später nachlesen zu können.