Nachdem im Herbst erstes Gmünder Bio-Wasserbüffelfleisch in Gastrobetrieben verkauft wurde, war von den zotteligen Mitbewohnern in der Bezirkshauptstadt heuer noch nichts zu sehen. Keine Sorge – es wurden nicht alle verspeist.

„Grund ist, dass das auf drei Jahre angelegte Beweidungsprojekt in der Lainsitzniederung im Herbst abgeschlossen wurde“, erklärt der federführend ins Projekt eingebundene Stadtrat Alexander Berger. Die letzte Stufe des unter anderem mit dem Naturschutzpreis „Die Brennnessel“ prämierten Projektes war ebenjene Verarbeitung von Tieren zur Gewinnung von Lebensmitteln, danach wurde unter Einbindung des wissenschaftlichen Begleiters Axel Schmidt ein Abschlussbericht eingereicht.

Wildwuchs eingedämmt

Die Conclusio war wie berichtet eigentlich nach dem ersten Büffeljahr in Gmünd klar: Schmidt hatte wesentlich stärkere Auswirkungen auf den Natur- und Hochwasserschutz als erwartet attestiert. Pflanzen, die bei anderen Weideprojekten gemieden werden, mochten die Büffel zum Fressen gerne. Der Bewuchs auch durch unerwünschte Hölzer in den Überschwemmungsflächen des Naturschutzgebietes am Fuße des Naturparks Blockheide ging massiv zurück – zugunsten der Artenvielfalt. Erste Starkregen-Ereignisse blieben, wie Berger sagt, fast folgenlos.

Für die Zukunft bleiben vor allem zwei Themen

Auch touristisch habe sich das Projekt bewährt, sagt Berger, zugleich Obmann-Stellvertreter im Naturpark-Verein. – Dass die Beweidung nach den drei Jahren fortgesetzt werden soll, sei von Beginn an klar gewesen, weist er auch auf kräftige Infrastruktur-Investitionen hin. Aber: „Dafür braucht es denselben Genehmigungsprozess wie am Beginn. Wir hoffen, dass er in zwei Wochen abgeschlossen ist.“ Dann kann die Herde vom Winterquartier im Stadlberger Biohof Altmann-Kunes nach Gmünd übersiedelt werden.

Für die Zukunft lebt noch die Vision eines direkten Zuganges von der großen Büffelweide zur Blockheide. Zugleich wird gegrübelt, wie der Durchfluss unterm Verbindungsweg zum Wasserfeld quer durch die Weide, an zwei Aussichtsplätzen vorbei, optimiert werden kann. Im Herbst brach der Weg nach kräftigen Regenfällen wegen zu geringen Durchlasses. Er war längerfristig unpassierbar, wurde jetzt saniert.