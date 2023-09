Tempo-30-Debatte im Schremser Rathaus

Der Schremser Gemeinderat sprach sich mehrheitlich für die Unterstützung der VCÖ-Initiative „Gemeinden und Städte für Tempo 30“ aus. Nach Verlesung des ausführlichen Begleittextes durch Stadtrat Franz Ableidinger (SPÖ) hatten auch alle fünf Gemeinderats-Fraktionen etwas zu sagen – einig wurden sie nicht.

Vieles aus dem Vorgetragenen stimme und spreche für die Initiative, so Tobias Spazierer (ÖVP). Aber: Größtenteils könne der Bürgermeister jetzt schon Tempo-30 auf Gemeindestraßen verordnen, es gehe primär um Landesstraßen. Die seien bei der Landesverkehrsplanung besser aufgehoben – „um nicht Gefahr zu laufen, dass kurzgedachte Entscheidungen auf regionaler Ebene einem sinnvollen Plan der Hauptverkehrsrouten entgegenstehen.“

Die ÖVP unterstützt die Resolution in Schrems also nicht, und auch die Mandatare der Liste Prinz hoben bei der Abstimmung nicht die Hand. Wieso? Die Verordnung von Tempo-30 alleine greife einfach zu kurz, so Viktoria Prinz: Man solle sich erst überlegen, „ob es nicht oft andere Maßnahmen braucht, damit wirklich einmal was geschieht“. Als Beispiel nannte sie den Wohnpark mit Spielplatz und vielen Kindern, für den der 30er gilt, aber nicht eingehalten werde. Verschwenkungen der Fahrbahn seien seit Jahren versprochen, aber nicht umgesetzt.

SP-Stadtchef Peter Müller: Es gehe nicht um willkürliche 30er-Limits. „Dort, wo wir der Meinung sind, dass es Sinn macht, möchten wir die Möglichkeit haben, ohne ein Verfahren mit Amtssachverständigem einleiten zu müssen, das nur Zeit und Geld kostet“, sagte Müller. Dem pflichtete Grünen-Mandatar Ferry Kammerer bei. Vor Ort wisse man „am besten, was vonnöten ist“, gerade die Hauptachsen in den Schremser Stadtkern seien keine Gemeinde-, sondern Landesstraßen.

Neben SPÖ & Grün unterstützt auch Walter Hoffmann (FPÖ) die VCÖ-Initiative. Bringen werde das halt wenig, räumte er ein: „Heidenreichsteiner Straße, Gmünder Straße, Bahnstraße, Hauptplatz, Gaberg... fürchterlich. An den Hauptachsen wird nicht einmal der 50er eingehalten. Der 30er wird ohne Kontrollen nie stattfinden.“ Dieser Punkt fehlt in der Petition.

