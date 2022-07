Schönauer Dorfwirt-Frühschoppen begeistert Jung und Alt

Werbung

Wenn ein Frühschoppen nahtlos in einen gemütlichen Nachmittag übergeht, dann befindet man sich sicherlich in Schönau bei Litschau, wo "Dorfwirt" Otto Böhm und sein Team im Verein mit den Musikern "Die jungen Waldensteiner" Jahr für Jahr beim traditionellen Fest im Stadel für zufriedene Gäste sorgen.

Neben zahlreichen Besuchern aus Nah und Fern reisten auch viele Menschen besonders stimmungsvoll mit dem Musikanten-Express der Waldviertelbahn an und ganz sportliche Einkehrer, mit der Abgeordneten Martina Diesner Wais an der Spitze, kamen per "Drahtesel" in die Litschauer Katastralgemeinde.

