80-jährige Autofahrerin starb bei Kollision mit Bahn

Werbung

Auf einem Bahnübergang in Stölzles in der Gemeinde Hirschbach (Bezirk Gmünd) hat sich am späten Montagvormittag nach Feuerwehrangaben ein tödlicher Unfall ereignet. Ein Auto mit einer 80 Jahre alten Frau am Steuer war mit einem Personenzug kollidiert. Für die Lenkerin gab es keine Hilfe mehr.

In dem Zug auf der Strecke der Franz-Josefs-Bahn waren laut Feuerwehr 36 Passagiere neben dem Lokführer unterwegs. Sie wurden von den Einsatzkräften mittels Shuttlediensten zum Bahnhof Pürbach gebracht. Die 80-Jährige hatte sich allein in ihrem Auto befunden.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.