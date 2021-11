Kirchberg: Zwei Firmen sind Blackout-sicher

Investitionen für den Notfall tätigten Nah & Frisch-Nahversorger Karl und Andreas Walenta sowie Bäckermeister Christian Bauer aus Kirchberg. „Mit unserer Anlage mit einer Leistung von 37 kW können wir nicht nur das Licht in Geschäft und Wohnhaus, sondern vorrangig Kühlanlagen und EDV weiter in Betrieb halten – solange wir Treibstoff für das Aggregat haben“, erklärt Karl Walenta, der rund 20.000 Euro investiert hat.

Christian Bauer braucht für seine Bäckerei wegen der Backöfen erheblich mehr Strom. Darum ließ er ein Notstromaggregat mit 88 kW im hinteren Teil des Bäckereigebäudes errichten und investierte insgesamt etwa 27.000 Euro. Beide Betriebe haben ihre Photovoltaikanlagen erweitert und auf LED-Leuchten umgerüstet, neben der Kostenersparnis auch ein Beitrag zum Umweltschutz. Die Notstromaggregate wurden bei einer österreichischen Firma gekauft und vom örtlichen Elektrounternehmen Rauch mit den notwendigen Installationen versehen. „Für den Ernstfall ist die AVIA-Tankstelle in der Schremser Straße in Gmünd mit Notstrom ausgerüstet und der Treibstoff wird in diesem Fall behördlich überwacht an bestimmte Verbraucher, vorwiegend die Blaulichtorganisationen, kontrolliert abgegeben“, erklärt Tankstellenbetreiber Andreas Weber.

Der Zivilschutzverband rät Betreibern größerer Aggregate, die zur Nahversorgung dienen, zur Kooperation mit den zuständigen Gemeinden.