Fest für die Blasmusik: Das Jubiläumskonzert der BAG Gmünd in Bildern

Eigentlich hätte das Konzert unter der musikalischen Leitung von Bezirkskapellmeister Stefan Grübl und seinem Stellvertreter Martin Kaburek über die Bühne gehen sollen. Doch Grübl war kurz davor erkrankt und fiel aus. Die Hintergründe zu den von ihm komponierten Stücken „Choral for a Friend“ und „Together in Harmony“ musste deshalb Moderator Josef Gratzl erklären - und Martin Kaburek das volle Programm dirigieren. So traditionell es mit dem „Astronauten-Marsch“ losging: Das Programm hatte es in sich und bot ein beeindruckendes Konzert voll von sinfonischer Blasmusik in hoher Qualität.

Zu hören waren etwa Shostakovichs „Festive Overture“, „In the Stone“ von Earth, Wind & Fire und musikalische Ausflüge zu „The Lord of the Rings“ und „Star Trek: First Contact“. Das Stück „Together in Harmony“ komponierte Bezirkskapellmeister Stefan Grübl extra fürs Jubiläumskonzert „seiner“ BAG. Ihm zugrunde liegt die Tonfolge BAG-GD, die im Stück immer wieder und auf unterschiedliche Weise aufgegriffen wird. „Ich widme dieses Stück der BAG und wünsche mir noch viele Veranstaltungen im Kreise dieser Musikfamilie“, ließ der erkrankte Kapellmeister ausrichten.

1973 löste sich der Bezirk Gmünd aus der zehn Jahre zuvor gegründeten BAG-Waldviertel und gründete eine eigene Bezirksarbeitsgemeinschaft mit 14 Mitgliedskapellen. Bezirksobmann war Roman Schafleitner, Bezirkskapellmeister Otmar Tomaschek. Manche der Gründungsvereine haben sich aufgelöst, andere musizieren ohne Zugehörigkeit zur BAG weiter - wie zum Beispiel die Trachtenkapelle Kirchberg oder die Werkskapelle Stölzle Alt-Nagelberg. Im Rückblick auf die vergangenen Jahre interviewte Josef Gratzl den aktuellen BAG-Obmann Karl Stütz und dessen Vorgänger Franz Kitzler.

Auch Jungmusikerinnen und Bürgermeister wurden zum Gespräch gebeten. „Wie viel Energie gibt eine Musikkapelle einer Gemeinde?“, fragte Josef Gratzl passenderweise den Großschönauer Bürgermeister Martin Bruckner. Sie gebe allen voran Herzenswärme, entgegnete dieser und sagte: „Dankeschön für diese musikalische Umarmung.“ Unter den Ehrengästen waren auch NÖBV-Landesobmann Bernhard Thain und Landeskapellmeister Gerhard Forman. Auf der Bühne saßen rund 60 Musikerinnen und Musiker aus den aktuell 15 Mitgliedskapellen der BAG Gmünd. Ausgewählt wurden Personen, die Jungmusikerleistungsabzeichen in Gold abgelegt oder Erfahrung bei Militärmusik oder Gardemusik haben.