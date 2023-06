Naturpark Blockheide: „Heidemännlein goes digital“

Das Carl-Hermann-Haus in Gmünd widmet sich in der diesjährigen Ausstellung Einblicken in 60 Jahre Blockheide. Anna und Andreas Nödl zeichnen dabei die Handschrift Carl Hermanns rund um das von ihm geschaffene Heidemännlein, die vielen Märchen und Sagen über die Restlinge und seinen wesentlichen Anteil an der Gründung des Naturparks nach. Ab heuer wird zudem das Wirken Carl Hermanns verstärkt im Naturpark selbst interaktiv erlebbar gemacht, unter dem Motto „Heidemännlein goes digital“.

Carl Hermann war hauptverantwortlich für die Gründung des Naturparks Blockheide, der heute zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten Österreichs gehört. Als Pionier und Vorreiter der Naturparkidee in Österreich konnte die Blockheide schon nach wenigen Jahren über eine Million Besucher zählen: Die Blockheide mauserte sich seitdem zu einem Tourismus-Hit des Waldviertels. Seine Liebe zu diesem Naturpark ließen Carl Hermann und Gattin Elsa zwischen 1964 und 1967 direkt am Eingang zum Naturpark ein Haus errichten.

Das von Carl Hermann geschaffene Heidemännlein gehört zur Marke des Naturparks, es steht heuer im Fokus der Ausstellung in Grillenstein. Foto: privat

Anna und Andreas Nödl haben das ehemalige Wohnhaus Carl Hermanns samt Atelier in den vergangenen Jahren im Rahmen von Sonderausstellungen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, ab heuer wird darin schrittweise die Gründung des Naturparks nachgezeichnet. Zum Auftakt des mehrjährigen Ausstellungsthemas „Blockheide“ wird ab 10. Juni das im Jahr 1963 von Carl Hermann erschaffene Heidemännlein gerückt. Es ist bis heute die Marke der Blockheide, ist im Naturpark omnipräsent und zum Beispiel auch auf Mohnzelten zu finden. Im kommenden Jahr jährt sich die eigentliche Eröffnung des Naturparks zum 60. Mal, das Carl-Hermann-Haus wird dann auf das Wirken Carl Hermanns bei der Gründung des Naturparks eingehen.

Granitformationen mit QR-Codes

Das diesjährige Ausstellungsthema hat auch eine nachhaltige Strahlkraft in den ganzen Naturpark, um das Schaffen Carl Hermanns noch stärker in den Fokus zu rücken: Unter dem Motto „Heidemännlein goes digital“ haben Anna und Andreas Nödl in Zusammenarbeit mit dem Verein „Naturpark Blockheide“ die Granitformationen mit QR-Codes ausgestattet, die zu den sagenhaften Erzählungen Carl Hermanns führen.

Die Ausstellung im Carl-Hermann-Haus (Fuchssteinweg 16, 3950 Gmünd) ist von 10. Juni bis 27. August 2023 kostenlos jeden Samstag und Sonntag von 13 bis 17 Uhr zugänglich. Die Ausstellungseröffnung findet am Sonntag, 11. Juni, um 11.30 Uhr statt.