„In Weitra darf man das“: Muttertagsfeier im Schloss geplant

Auf Schloss Weitra findet am 14. Mai von 10 bis 17 Uhr erstmals ein Muttertagsfest statt. Maßgeblich beteiligt sind einige eingesessene und zugezogene Weitraer, die sich dafür Programmpunkte ausgedacht haben. „Es soll ein Fest für die Mütter aber auch für die ganze Familie werden. Dafür gibt es viele Unterstützer, die sich bei diversen Gesprächen gefunden haben. Natürlich wollen wir damit auch unser Schloss präsentieren“, betont Geschäftsführerin Doris Moser.

Die eigentliche Idee für ein Muttertagsfest in Weitra kam von Weltumseglerin Helga Langer, die seit einigen Jahren Weitra zu ihrer neuen Heimat erkoren hat (die NÖN berichtete). „Der Muttertag gehört seit jeher meiner Mutter, die mittlerweile 95 Jahre alt ist. In der Südsee habe ich eine Muttertagsfeier erlebt, die die Frauen des Dorfes selbst organisiert haben. Das war so nett, dass ich das auch einmal machen wollte und in Weitra darf man das auch“, erzählt Helga Langer.

Das umfangreiche Programm umfasst etwa Führungen durch das Schloss für Kinder mit Peter Bochnik als auch für Erwachsene mit Solvaig Gschaider. Die Mütter, aber auch die Väter, sich bei einer Lesung von Gabriela Peterka sowie Johannes und Micha Schuster über „Muttertag – geschüttelt und gerührt“ unterhalten. Ein besonderes Highlight wird der Vortrag von Helga Langer über „Die Frauen der Familie Fürstenberger“: „Ich habe mich in den vergangenen Wochen intensiv vorbereitet. Es geht vor allem um die Lebensbedingungen der adeligen Frauen. Ich möchte einen nüchternen Zugang zu dieser Welt finden, die aus heutiger Sicht zwischen nostalgischer Verklärung und scharfer Verurteilung schwankt.“ Auch die Geschichte des Muttertages, der vor 99 Jahren in Österreich eingeführt worden ist, darf nicht fehlen.

Dass ihre 95-jährige Mutter mit dabei sein wird, freut Langer. Für das leibliche Wohl bei diesem Fest wird gesorgt.

