Benefiz-Skirennen in Karlstift: 3.000 Euro für die Ukraine

Die Betreiber der Aichelberglifte entschieden sich, am 12. März trotz des Saisonendes noch einmal die Skilifte in Betrieb zu nehmen, um auf der noch relativ intakten Piste ein Benefiz-Skirennen zur Unterstützung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine zu veranstalten.

Im gesamten Bereich der Talstation waren Spendenkassen aufgestellt, wo jeder Besucher seinen Spendenbeitrag leisten konnte. Da die Freiwillige Feuerwehr des Ortes während der gesamten Skisaison bei den Covid-Kontrollen mitgeholfen hatte, fand sich eine größere Gruppe Floriani ein, um auch diese Aktion zu unterstützen.

Insgesamt waren 52 Skifahrer am Start, deren Eltern nicht nur mit dem Kauf der Liftkarten, sondern auch mit ihren Spenden einen beträchtlichen Gesamtbetrag zustande brachten: Der Hauptorganisator, Vizebürgermeister Manfred Grill, gab nach Abschluss der Auszählung bekannt, dass die Gesamtsumme über 3.000 Euro beträgt. Das Geld wird zu je 50 Prozent an Nachbar in Not und an den Verein für Ukraine-Flüchtlinge aus Bad Großpertholz übergeben.

Beim Skirennen starteten Kinder in drei Altersgruppen. In der Gruppe 1 – Jahrgang 2015 bis 2019 – siegte Jonas Mann vor Jakob Klampferer und Michaela Fuß. In der Gruppe 2 – Jahrgang 2010 bis 2014 – war Alexander Cepak Erster und zugleich Tagesschnellster, vor Theresia Eisenhauer und Sophie Gattringer. Bei den Älteren in der Gruppe 3 – Jahrgang 2006 bis 2009 – siegte Catharina Aigner vor Katharina Fuß.

