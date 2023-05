Ungewöhnlich: Gottesdienst im Bierlager der Brauerei

Die Messe zum Tag der Arbeitslosen fand dieses Jahr in der Brauerei Schrems statt. Firmeninhaber Karl Trojan freute sich, dass er diese Messe mitgestalten durfte. Daraus entstand die Idee, den Altar auf Bierkisten zu errichten. Musikalisch gestaltet wurde die Messe vom Chor Rhythmix, gefeiert wurde sie mit Vikar Friedrich Mikesch aus Schrems. Die Messgestaltung übernahm die geistliche Assistentin der KAB der Diözese St. Pölten, Ulli Immervoll.

Das Flair einer Messe in einer Bierlagerhalle ist ein besonderes. "Wer, wenn nicht wir, hat Verantwortung für das Morgen", ist ein brandaktuelles Thema, das alle etwas angeht: Ob Menschen eine ausreichende Absicherung ihres Lebens haben, ob sie eine Arbeit haben, ob sie davon gut leben können. Ob sie regional wirtschaften, ob wir die Kreisläufe der Natur achten, ressourcenschonend produzieren und vieles mehr stand im Mittelpunkt



Gerade jetzt gelte es besonders, auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu achten und die Beteiligung möglichst aller Menschen am Prozess der Gesellschaft, meint Karl Trojan: "Die Brauerei Schrems steht für regionales Wirtschaften und bezieht ihre Produkte aus der Region des Waldviertels. Via Sonnenkollektoren wird die Produktion in der Brauerei mit Sonnenstrom versorgt."

