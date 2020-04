„Die Menschen in Gmünd kenne ich nur als herzliche, umsichtige und intelligente Personen; würde man Hilfe brauchen, sind die Gmünder da, bewegt man sich in der Gegend, gibt es nur freundliche Grüße und Blicke; man ist sehr wohl willkommen“, schreibt Hussein Barghouty, der mit seiner Wiener Familie in zehn Jahren mehr als hundert (!) dokumentierte Aufenthalte im Hotel Sole-Felsen-Bad in Gmünd hinter sich hat.

Die Sorgen bestünden zurecht. Im Waldviertel kenne man sich und passe aufeinander auf, die Disziplin von Großstädtern könne damit wegen der Anonymität teilweise nicht mithalten. Barghouty ruft „Zuagraste“ wie ihn dazu auf, die Sorgen Einheimischer ernst zu nehmen – und wünscht den Wienern und Waldviertlern, dass „wir weiterhin Freunde bzw. Nachbarn bleiben“.

Leserbrief von Hussein Barghouty, Wien:

Da ich mich als Wiener, der seine Wurzeln in Gmünd sieht, seine Kindheit dort bei den Großeltern verbringen durfte, der die Blockheide wohl besser kennt als manch Einheimischer, der die Gegend, die Menschen und den Ort mit seiner Familie ins Herz geschlossen hat, selber angesprochen fühle, ist es mir ein Anliegen mitzumischen: Die Leserbriefe gehen ja gar nicht.

Die Menschen in Gmünd kenne ich nur als herzliche, umsichtige und intelligente Personen; würde man Hilfe brauchen, sind die Gmünder da, bewegt man sich in der Gegend, gibt es nur freundliche Grüße und Blicke; man ist sehr wohl willkommen; die Dame hat sich zu Recht Sorgen gemacht, denn ich erlebe selber, wenn ich von Wien nach Gmünd fahre, den Unterschied gerade in Zeiten wie jetzt; in Gmünd sind alle respektvoll, gehen auf Abstand, haben Mundschutz und achten so wie ich es wahrnehme extrem auf die Mitmenschen. Nicht umsonst sind die Fälle dort gering, das liegt nicht nur an der Lage bzw. Besiedlung. Man kennt sich und passt aufeinander auf; in der Großstadt ist das natürlich anders durch die vielen Menschen, die anonym nebeneinander leben, und manche scheren sich um die Regelungen, aber viele auch nicht.

Es gibt eben doch einige Großstädter, die im Wald, in der Blockheide, auf den Feldern, auf den Straßen disziplinlos und ignorant unterwegs sind, weil sie in der Anonymität dann wieder verschwinden können. Ich würde meinen, dass es unsere Aufgabe als Zuagraste ist, die Bevölkerung und deren Sorgen zu verstehen und zu beachten; dann können wir harmonisch diese angespannte Zeit überbrücken.

Die Sorge der Dame ist daher verständlich und ich denke, sie hat wohl nichts gegen die Wiener, aber eben deren eventuell fehlende Umsichtigkeit; man kann natürlich nicht alle in einen Topf werfen. Viele so wie wir passen extrem auf, beachten die Regeln und sorgen sich auch um die Nachbarn; egal ob in Wien oder Gmünd.

Jedenfalls ist es mir ein Anliegen, anzumerken dass man als Wiener immer willkommen ist/war, die Menschen sich um einen kümmern und man mit offenen Armen empfangen wird; wir haben das in den letzten Jahrzehnten erlebt und erleben es auch jetzt; dies um die scheinbar aufgeheizte Diskussion etwas abzukühlen.

Ich wünsche allen, dass sie gesund bleiben und mir, dass wir weiterhin – Wiener, Großstädter und Gmünder – Freunde bzw. Nachbarn bleiben. Es zählt nicht das „W“ oder „GD“ am Auto, sondern, die Menschen die drinnen sind; danke für eure Zeit, das zu lesen.