Landauf und landab trafen im Gmünder Bezirk bereits wieder Gemeinderäte entsprechend der Corona-Bestimmungen zusammen, teils schon mehrfach. Aber in Litschau, wo die Opposition immer gerne mit der VP-Führung debattiert, bedient man sich immer noch der in der Corona-Intensivphase zur Kontaktreduktion geschaffenen Option des „Umlaufbeschlusses“ per Mail.

Die Kritik von Listen-Mandatar Edinger ist nachvollziehbar: Der Umlauf hindert Debatten, schließt die Öffentlichkeit aus, ist für den Bürgermeister also besser als für die Opposition, die noch weniger als sonst gehört wird. In Litschau greift zudem der Sicherheitsaspekt kurz: Das Herrenseetheater, wo beim „Schrammelklangerl“ reger Andrang bewältigt wurde, hat den Platz für sogar mehrere Babyelefanten zwischen jedem Mandatar und Zuschauer. Es wäre Zeit, zumindest den Mittelweg anderer Gemeinden zu wählen: Standardpunkte digital, aber für die Allgemeinheit relevante Punkte dort abzuhandeln, wo sie hingehören – auf den realen Tisch.