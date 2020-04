„Bei der Entsorgung müssen natürlich die gesetzten Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden. So darf nur pro Fahrzeug eine Person den Müll entsorgen, diese muss mit einem Mund-Nasen-Schutz ausgestattet sein und es muss der Mindestabstand eingehalten werden“, betont Martin Koppensteiner vom Gemeindeverband Gmünd.

Die Öffnungszeiten der Altsoffsammel-Zentren bestimmt jede Gemeinde individuell. „Am Besten ist, sich bei der zuständigen Gemeinde dazu informieren“, rät Koppensteiner.

In Weitra etwa wurden die Öffnungszeiten in der ersten Woche ausgeweitet. „Altstoffe können von 14. bis 16. April von 7.30 bis 12 Uhr und von 13 bis 16.30 sowie am 17. April von 7.30 bis 11.30 Uhr entsorgt werden. Danach gibt es wieder die herkömmlichen Öffnungszeiten“, betont VP-Bürgermeister Patrick Layr.

Das Altstoffsammelzentrum Hoheneich-Gmünd wird ab 15. April geöffnet. Am ersten Tag wird aufgrund des zu erwartenden Andranges die Öffnungszeitvon 8 bis 18 Uhr ausgeweitet. Ab 18. April gelten wieder die üblichen Öffnungszeiten (jeden Mittwoch zwischen 14 und 18 Uhr und jeden ersten und dritten Samstag zwischen 8 und 12 Uhr. Natürlich müssen auch hier die gesetzten Sicherheitsmaßen eingehalten werden.

„Wir appellieren an alle, die erforderlichen Maßnahmen einzuhalten. Nach der wochenlange Sperre der Zentren könnte der Andrang ziemlich groß sein“, meint Koppensteiner, der deshalb auf die Disziplin der Bürger hofft.

Mit der Entsorgerfirma Brantner & Dürr wurde jedenfalls vereinbart, dass die Container in den Zentren öfter geleert werden. „Viele haben ja die Zeit zum Aussortieren genützt.“