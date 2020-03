Sie habe gemeinsam mit ihrem Fraktionskollegen und VP-Postsprecher Andreas Ottenschläger eine Vereinbarung für die Schaffung zweier Postpartner-Standorte in Schrems und von einem Postpartner in Weitra erwirken können, sagt Diesner-Wais.

„Win-Win-Situationen“ durch drei Postpartner

Die Schließungen seien nicht erfreulich, sagt Diesner-Wais. Im Vordergrund stehe aber die unveränderte Servicequalität für die Bürger hinsichtlich Postdienstleistungen. Und da würden sich in Schrems und Weitra sogar „Win-Win-Situationen“ abzeichnen: Für alle drei potenziellen Postpartner-Standorte in zentralen Lagen gebe es bereits Interessenten, betont sie gegenüber der NÖN: „Sie haben sich alle von selbst angeboten. Mit längeren Öffnungszeiten während der Woche und auch an Samstagen wären sie als voll ausgestattete Postdienstleister Bereicherungen für die Kunden – und würden zur Belebung der Stadtkerne beitragen.“

Ab Mai auch Bankgeschäft geplant

Die Lösungen müssen zuerst noch von der Post etwa auch hinsichtlich Parametern wie Barrierefreiheit geprüft werden, Martina Diesner-Wais rechnet aber mit Entscheidungen noch im März. Ab Mai sollen die Postpartner jedenfalls, wie die Abgeordnete und Schremser Stadträtin festhält, auch Bankdienstleistungen regulär abwickeln können.

Das berge „für die lokale Wirtschaft eine große Chance, Frequenz und Umsatz zu steigern“, und gebe den Nahversorgern die Gelegenheit, sich von Handelsriesen abzuheben.

„Gute Gespräche“ für Eggenburg

Auch für Eggenburg berichtet Diesner-Wais nach dem gemeinsamen Termin mit Andreas Ottenschläger und dem Leiter des Postpartner-Managements Adam Christian von „guten Gesprächen. Hier ist es aber noch zu früh, um Ergebnisse präsentieren zu können. Auf jeden Fall wird es ab Mai möglich sein, posteigene Bankdienstleistungen bis zu einem Betrag von 3.000 Euro bei den Postpartnern durchführen lassen zu können.“

Tausend Unterschriften gegen Schließung in Schrems

Auf Gemeindeebene ist die Schließung der Postfilialen indes noch nicht final abgehakt, die Städte Schrems, Weitra und Eggenburg beraten laut dem Schremser Bürgermeister Karl Harrer (SPÖ) über eine gemeinsame Vorgangsweise bzw. gemeinsame Resolution. An die tausend Unterschriften seien mittlerweile für den Erhalt des Schremser Postamtes im City Center gesammelt worden, Listen liegen immer noch am Stadtamt auf.