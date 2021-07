Vor 50 Jahren wurde mit der Zusammenlegung der Ortschaften Unserfrau, Altweitra, Ulrichs, Schagges, Heinrichs, Pyhrabruck und Oberlembach die Großgemeinde Unserfrau-Altweitra gegründet (die NÖN berichtete). Dieses Jubiläum wird im August mit einer Ausstellung, einem Konzert und einem gemütlichen Beisammensein begangen.

„Wir haben sehr viele Bilder und Zeitungsberichte aus diesen 50 Jahren zusammengetragen. Diese werden wir in einer Ausstellung im Turnsaal der Volksschule der Öffentlichkeit präsentieren“, betont Bürgermeister Otmar Kowar (ÖVP). Diese Ausstellung wird am 7. August um 17 Uhr eröffnet. „Diese Eröffnung ist leider nicht öffentlich zugängig. Das würde den Platz im Turnsaal sprengen“, betont Kowar. Interessierte können sich diese Schau jedoch jeden Samstag und Sonntag im August jeweils von 9 bis 17 Uhr ansehen.

Am Abend des 7. August gibt es noch ein besonderes kulturelles „Schmankerl“ in der Pfarrkirche Altweitra. „Wie in den vergangenen Jahren auch, findet ein Konzert im Rahmen des Festivals Jihoceské Nové Hrady statt, das wir gemeinsam mit der Gemeinde Nové Hrady organisieren“, verrät Kowar, und: „Dieses tolle Konzert steht ganz im Zeichen des 100. Geburtstages des argentinischen Komponisten Astor Piazzolla.“ Danach gibt es einen gemütlichen Ausklang im Pfarrgarten.

Mit einem gemütlichen Beisammensein am Nachmittag des 21. August wird mit den Gemeindebürgern dieses besondere Jubiläum am Sportplatz bei der Volksschule gefeiert. Es spielt die Trachtenkapelle Heinrichs auf, der Dorferneuerungsverein Unserfrau sorgt für die Bewirtung.