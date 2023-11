Fleischerei Bauer schließt Geschäft in Heidenreichstein

Keine guten Nachrichten aus der Burgstadt: Zwei Jahre, nachdem die NÖN über ein Ende und einen Neuanfang in der früheren Fleischerei Edinger berichtet hat, wirft Jürgen Bauer als Nachfolger der Familie Edinger in den nächsten Tagen das Handtuch im Geschäft.

60 Jahre Fleischertradition. Den Grundstein zum Unternehmen hatte einst Edith Edingers Vater Eduard Grausam geschaffen, indem er 1963 in der Jägergasse eine Fleischerei eingerichtet und eröffnet hatte, die er dann um eine Filiale in der Hinterzeile erweiterte. Etwa zehn Jahre später wurde an den heutigen Standort am Stadtplatz übersiedelt. 1993 übernahmen Edith und Günter Edinger den Betrieb, räumten in der Folge mit „Blunzn“-Kreationen auch laufend Auszeichnungen ab.

Als es für das Unternehmerpaar Ende Oktober 2021 „Sperrstunde“ hieß, war der Fleischermeister Jürgen Bauer aus Pfaffenschlag auf den Plan getreten: Der Pfaffenschlager übernahm im November 2021 das Geschäft. Die Bevölkerung freute sich, dass die Nahversorgung mit allerlei Wurst- und Fleischprodukten weiterhin gesichert war. Gleichzeitig schuf sich der junge Unternehmer durch seine ausgezeichneten Produkte einen guten Ruf und konnte auf einen treuen Kundenstock bauen.

Bauer nennt etliche Gründe. Wie aus heiterem Himmel kommt jetzt jedoch die Nachricht, dass Bauer das Geschäft am Stadtplatz mit 18. November schließt. „Durch allerlei Umstände wie die Pandemie, gesteigerte Betriebskosten und die damit verbundenen Einbußen, Personalmangel und andere Probleme sehe ich mich leider zu diesem Schritt gezwungen“, bedauert der Unternehmer.

Nicht komplett weg. Für seine Kunden will er aber weiterhin da sein: „Ich werde auch in Zukunft Catering und Lieferservice für Privatpersonen, Veranstaltungen, Feste und Vereine anbieten und bin auch geneigt, bei diversen Märkten und Veranstaltungen in Heidenreichstein mitzuwirken – natürlich aber unter der Voraussetzung, dass sich kein Geschäftsnachfolger findet."